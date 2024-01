Transferts cyclistes pour la saison 2024

La saison 2024 de cyclisme est aux portes et de nombreux changements sont - comme chaque année - à signaler dans les différentes équipes qui composent le peloton cycliste. De Cian Uijtdebroeks à Primoz Roglic en passant par Nairo Quintana : on fait le point sur les principaux transferts du mercato cycliste. C’est sans doute le transfert qui a fait couler le plus d’encre ces dernières semaines. Censé rouler avec Bora-hansgrohe en 2024, Cian Uijtdebroeks a finalement rejoint la structure Visma.

Le Belge a fait le chemin inverse de Primoz Roglic. Il devra rapidement confirmer son talent sur les routes du Giro en mai. Autres éléments prometteurs à rejoindre les 'abeilles', Matteo Jorgenson et Ben Tulett devraient davantage jouer un rôle d’équipier cette première saison. Avec ce trio, l’équipe néerlandaise assure en tout cas son avenir. Sans oublier que le double vainqueur du Tour de France, Jonas Vingegaard, n’a que 27 ans. Seule ombre au tableau de ce mercato hivernal, la perte de plusieurs bons rouleur





