– tour d’alignement : Coupe du Hainaut | Neufvilles a fait avec ses atouts contre Acren

P3C | Maurage en panne de victoire depuis trois semaines: «Dimanche, nous devons prendre des points» (+ tour des terrains et équipe-type)

– coupe du Hainaut : Coupe du Hainaut | Péruwelz remporte l’affiche face à RansartPéruwelz a confirmé sa bonne passe actuelle en battant Ransart à domicile. Lire la suite ⮕

– Casteau : Coupe du Hainaut: Casteau A crée l’exploit en éliminant la P1 de JemappesQuelle prestation des Castellois ce mercredi! Sur les terres de la P1 de Jemappes, Casteau a décroché son ticket pour le tour suivant. Lire la suite ⮕

coupe du Hainaut : Coupe du Hainaut | Anvaing prend sa revanche sur Antoing B et lance une spiraleL’AC n’a jamais douté et s’est vite mis à l’abri pour passer ce tour d’alignement face au Pays Blanc B. Bottequin s’est particulièrement mis en évidence... Lire la suite ⮕

Football : Quatre équipes de Mons-Borinage en lice ce mercredi en coupe du Hainaut: le programmeJemappes, Flénu B, Mons B et Hensies disputent un tour d’alignement ce mercredi. (14h30) Lire la suite ⮕

– Coupe du Hainaut : Gilly, Ransart, MSM Collège, Fontaine, Trazegnies, Frasnes, Montignies etPlusieurs de nos clubs régionaux encore engagés en Coupe du Hainaut disputeront un tour d’alignement en ce mercredi de Toussaint. Un derby carolo sera notamment au programme. Lire la suite ⮕

Coupe de Brabant : Coupe de Brabant | Etterbeek tentera de déjouer les favoris du Sporting Bruxelles:C’est la seule rencontre de ces quarts de finale opposant une équipe de première provinciale à une équipe de seconde provinciale. Un niveau d’écart mais deux équipes en très grande forme. Lire la suite ⮕