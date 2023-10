Toumani Camara en NBA : trois matches, trois scénarios mais quasiment que des bonnes nouvelles

La NBA a repris ses droits depuis mardi dernier. Et dans l’ombre des mastodontes américains, un petit Belge est en train de se frayer, plus vite que prévu, une place au soleil. Son nom ? Toumani Camara, qui vient d’avaler ses 3 premiers matches NBA. Alors, quel bilan tirer après cette première semaine de compétition pour lui ? On fait le point, match après match, et on tire un bilan général en toute fin d'article.

En 23 minutes, il totalise 4 rebonds et 3 assists et prouve, qu’une fois arrivés à maturation, sa polyvalence et son QI basket pourraient lui ouvrir de bien belles portes. Le match est tendu. Sans surprise, Billups décide donc de resserrer ses rangs. Face aux Clippers, ils étaient 12 à avoir joué, ici ils ne sont que 10. Mais Camara fait partie des heureux élus, au contraire des autres rookies, qui ne décollent pas du banc.

