Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.Le rock, Marc Ysaye l’a dans la peau et il a encore des choses à révéler tant sur le monde de la musique que sur lui. C’est ce qu’il fait dans son dernier spectacle : « My Generation » à la Comédie Claude Volter.

« C’est une vraie création, une sorte de suite aux différentes expériences. Je suis parti en Wallonie et en France donner des conférences et j’ai beaucoup aimé. On a essayé d’un peu upgrader. Je vais raconter d’autres choses à travers des musiques et des artistes différents », indique Marc Ysaye.

Salaires, loyers, comptes en banque...: voici tout ce qui change à partir de ce mercredi 1er novembre 2023 Malade depuis plus d’un an, Céline Dion fait sa première apparition publique… depuis dix mois ! (photos) headtopics.com

Vous ne le savez pas, mais un même produit acheté chez ALDI peut-être bien différent que celui de chez LIDL : « Il y a plusieurs raisons »Il inhale des ballons d’azote en plein milieu d’après-midi au parc à Laeken, insulte et se rebelle contre les policiers venus le contrôler

Irlande : la jeune génération subit de plein fouet la crise du logementL’Irlande du Nord fait face à une énorme crise du logement. Ce n’est pas nouveau, mais la situation ne fait que... Lire la suite ⮕

Gagnez un maillot vintage de Marc Wilmots en participant au grand quiz de La Tribune !Amoureux et amoureuses de la nostalgie, la soirée de lundi est faite pour vous ! A l'occasion des 70 ans des écrans, La... Lire la suite ⮕

Jean-Marc Fortin revient sur l’annulation du Rallye du Condroz-Huy: «Un échec pour la région mais nous allonsLe Rallye du Condroz-Huy devait se dérouler, comme à son habitude, ce 1er week-end de novembre. Suite au drame de l’édition 2022, l’épreuve hutoise a été annulée cette année. Jean-Marc Fortin évoque avec nous la situation et le futur du rallye à Huy. Lire la suite ⮕

– D3B ACFF : «On a réussi à fédérer deux clubs rivaux»: Jean-Marc Fortin, un président aux anges à lCoprésident de la Royale Union Hutoise avec Christophe Coulée, Jean-Marc Fortin est un dirigeant déjà comblé après dix journées. Nous avons profité du gain de la première tranche pour l’interroger sur plusieurs sujets. Interview savoureuse. Lire la suite ⮕

DE INSIDER. Onze man sprak met ooggetuige die moord op advocate zag gebeuren: “Hij zag eruit als een boer, eenDe moordenaar van advocate Claudia Van Der Stichelen is nog altijd spoorloos. De vrouw werd zaterdag voor haar deur doodgeschoten en sindsdien ontbreekt elk spoor van de dader. “Hij staat niet op camerabeelden, en geen enkele ooggetuige herkent hem”, legt onze misdaadreporter Marc Klifman uit in deze Insider die met een ooggetuige sprak. Lire la suite ⮕

DE INSIDER. Onze man sprak met ooggetuige die moord op advocate zag gebeuren: “Hij zag eruit als een boer, eenDe moordenaar van advocate Claudia Van Der Stichelen is nog altijd spoorloos. De vrouw werd zaterdag voor haar deur doodgeschoten en sindsdien ontbreekt elk spoor van de dader. “Hij staat niet op camerabeelden, en geen enkele ooggetuige herkent hem”, legt onze misdaadreporter Marc Klifman uit in deze Insider die met een ooggetuige sprak. Lire la suite ⮕