Tottenham s’impose dans la douleur à Crystal Palace et conforte sa place de leader en Premier League ! (vidéo)

Tottenham, après une première période laborieuse, s’est imposé sur la pelouse de son voisin Crystal Palace (2-1) et a accentué son avance en tête du championnat, vendredi en ouverture de la 10e journée de Premier League.Les Spurs portent leur invincibilité cette saison à huit victoires et deux matches nuls et, avec 26 points, comptent provisoirement cinq points d’avance sur Manchester City et Arsenal.

Il a fallu attendre le retour des vestiaires et un but contre son camp du malheureux Joel Ward, après un centre fort de Maddison, un des hommes en forme de ce début de saison, pour voir les Spurs passer en tête au score (53e).Et cette équipe, habituée à proposer depuis le début de saison un jeu léché avec des combinaisons rapides dans les petits espaces, a ensuite davantage contrôlé, malgré une occasion de Guehi (55e) d’égaliser.

Lire la suite:

sudinfo_be »

La commune des Bons Villers organise son premier networking économique sur le mode « consommons local »La Commune des Bons Villers aide les acteurs économiques locaux à réseauter. Son premier networking a été un succès. Et il ne restera pas sans lendemain… Lire la suite ⮕

Conflit au Nagorny Karabakh : le premier ministre arménien espère un accord de paix avec l’AzerbaïdjanLe Premier ministre arménien Nikol Pachinian a affirmé jeudi espérer un accord de paix avec l’Azerbaïdjan «dans les prochains mois», après la victoire militaire en septembre de Bakou contre les séparatistes arméniens du Haut-Karabakh. Lire la suite ⮕

- Le Premier ministre arménien affirme qu'il signera un accord de paix avec l'AzerbaïdjanLe Premier ministre arménien Nikol Pachinian a affirmé jeudi qu'il allait signer en novembre un accord de paix avec... Lire la suite ⮕

| Marie Benoît sortie dès le premier tour au tournoi 60.000$ de GlasgowMarie Benoit s’incline d’entrée lors d’un tournoi 60.000$ en Ecosse. Lire la suite ⮕

La comète Wembanyama a frappé la NBA, malgré un premier match perdu contre DallasLe Français Victor Wembanyama, prodige du basket au centre de toutes les attentions, a perdu pour ses débuts en NBA... Lire la suite ⮕

L’ancien premier ministre britannique Boris Johnson va devenir présentateur sur la chaîne GB NewsL’ancien chef du gouvernement britannique Boris Johnson va rejoindre l’année prochaine la chaîne conservatrice GB News, où il jouera un «rôle clé» dans la couverture des élections britanniques et américaine. Lire la suite ⮕