Tony Niro, le coach d’Aubel, retrouve (enfin) un groupe complet avant Flémalle

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.D1A | La défaite devient interdite pour l’AS Eupen qui n’a plus pris le moindre point depuis 6 matchs

D1B | Midou Mouhli se confie avant la réception des U23 d’Anderlecht: «Ma saison a vraiment commencé il y a trois semaines!» D1A | La défaite devient interdite pour l’AS Eupen qui n’a plus pris le moindre point depuis 6 matchs

Lire la suite:

sudinfo_be »

Sofian Kiyine, le footballeur volant, invité à donner le coup d’envoi d’un match... contre Flémalle: sa venueLe footballeur pro, Sofian Kiyine, est l’auteur du jump spectaculaire de sa Mercedes encastrée dans le mur du hall omnisports de Flémalle le 30 mars dernier. Depuis lors le hall est fermé. Sofian devait donner le coup d’envoi du match de Grâce-Hollogne... contre Flémalle qui n’a pas apprécié. Les autorités ont interdit sa venue. Lire la suite ⮕

Le dossier des travaux du hall omnisports Louis Melin, percuté par Sofian Kiyine à Flémalle, avance : ilEn mars dernier, le hall omnisports Louis Melin, à Flémalle, a été perforé par la Mercedes du footballeur Sofian Kiyine. Depuis lors, la commune mène un bras de fer pour que les réparations nécessaires à la reprise des activités soient faites. Lire la suite ⮕

Les filles de Waremme sont en tête de la P1En dames, c’est également Waremme et ses jeunes (certaines jouent aussi dans d'autres équipes) qui dominent sous la conduite d’Etienne Dantinne en compagnie de Baelen et de Flémalle, en P1. Lire la suite ⮕

Le RAEC Mons et sa défense de fer n’ont encaissé que deux buts en neufLa recette pour une équipe efficace? Une solide assise défensive. Donc, un gardien capable de gagner des matches. À Mons, il y en a deux. Deux nº1. Pourquoi l’un plus que l’autre? Explications de leur préparateur, Tony Verschaeren. Lire la suite ⮕

P1: Manu Rousselle est le nouveau coach de Grand-LeezGrand-Leez (P1)a trouvé le remplaçant de Dany Verkamer. Il s’agit de Manu Rousselle, qui a démissionné de Ciney (D3A)lundi soir. Lire la suite ⮕

Ce roadster rétro est une… BMW Z4Ceci n’est pas une voiture de collection des années 50, mais bien une œuvre de coachbuilding utilisant une base technique bien connue. Après 5 ans de développement, elle entre enfin en production. Lire la suite ⮕