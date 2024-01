Toby Alderweireld wint Gouden Schoen

De meest individuele onderscheiding uit het Belgisch voetbal gaat naar de ultieme ploegspeler. Toby Alderweireld voetbalde vijftien jaar lang in nijvere dienst om op zijn 34ste een vedette met gouden rand te worden.Als de Gouden Schoen een graadmeter is voor het sterrengehalte van de Jupiler Pro League, dan is een kentering ingezet. De tijd dat jonge talenten de trofee veroverden in afwachting van een lucratieve transfer naar het buitenland, lijkt voorbij.

Met Toby Alderweireld wint voor de derde keer in vier jaar een dertiger de prijs, na Lior Refaelov drie jaar geleden en Simon Mignolet vorig jaar. Tussendoor won Genk-spits Paul Onuachu, een speler die dit jaar zijn dertigste verjaardag viert. De prijs voor de beste speler van de competitie lijkt stilaan meer op eenToch zou de kwalificatie van een “carrièreprijs” tekortdoen aan het uitzonderlijke jaar dat Toby Alderweireld met Antwerp beleefd





Met dank aan Toby Alderweireld: Antwerp pakt alsnog punt tegen Westerlo na dolle slotfaseDe laatste thuismatch van het jaar heeft opnieuw geen zege opgeleverd voor Antwerp. Wel het nodige spektakel. Invaller Stassin leek Westerlo met twee goals de zege te schenken in Deurne-Noord, maar in een dolle slotfase, waarin Antwerp meer dan één keer had kunnen scoren, sleepte aanvoerder Alderweireld een punt uit de brand voor de kampioen: 2-2.

Clap de fin pour la Pro League version 2023Une année à la trame narrative riche, du titre sur le gong de l'Antwerp à la renaissance du Sporting d'Anderlecht, en passant par les déboires du Standard. Toute histoire a ses acteurs. En voici cinq qui ont particulièrement pris la lumière ces douze derniers mois. S'il ne fallait en citer qu'un, ce serait peut-être lui. Propulsé capitaine dès son arrivée à l'Antwerp en juillet 2022, Toby Alderweireld a transcendé l'effectif de Mark Van Bommel. Au point que le Great Old s'est offert le doublé Coupe – championnat au terme d'une saison 2022-2023 riche en rebondissements. Pas de quoi rassasier Alderweireld et ses coéquipiers, qui ont glané la Supercoupe au détriment de Malines. Serein, intransigeant défensivement et rarement pris en défaut, l'ancien (vraiment ?) Diable Rouge dirige cette saison encore l'une des meilleures arrière-gardes du pays. Lorsque c'est nécessaire, Toby enfile même son costume de buteur pour sauver des points précieux

Winnaar 'De slimste mens ter wereld' is bekend na meest strategische finale ooit: "Gij meent dees?"Al op voorhand kondigde de finale zich aan als razendspannend, met topquizzers Charlotte Adigéry, Jacotte Brokken en Guga Baúl in de arena. Een clash der titanen. Maar de strijd is wel degelijk gestreden en ook dit jaar kan er maar één de slimste zijn. Een samenvatting.

Serieverkrachter (26) opgepakt in Gent: "Maakte minstens drie slachtoffers, onder wie 22-jarige studente"De Gentse politie heeft maandag een 26-jarige serieverkrachter opgepakt. De man, een Bulgaar, wordt verdacht van verkrachting en aanranding van minstens drie vrouwen in Gent.

Bestuurder onder invloed vlucht voor politiecontrole en crasht tegen paal: passagierster (37) in levensgevaarEen automobilist die een politiecontrole wilde ontkomen heeft zondagochtend een zware crash veroorzaakt. Zijn passagier, een 37-jarige vrouw, is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De man legde een positieve drugs- en alcoholtest af.

Ontroering onder de kerstboomOntroering onder de kerstboom, snotteren bij The sound of music: is dat melig? Misschien. Maar het doet deugd en het is niets om je over te schamen. Laat dat vocht in je ogen maar komen.

