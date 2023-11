Titelverdediger Antwerp haalt uit tegen moedig Lierse en tankt vertrouwen voor zwaar drieluik dat volgt

Vertimmerd Genk moet geen indruk maken en plaatst zich met ruime zege tegen Visé voor achtste finalesCROKY CUP. Meteen drie eersteklassers uitgeschakeld in 1/16de finales, Union laat zich niet verrassen tegen amateurclub

Thibaud Verlinden, zoon van Dany, speelt woensdag tegen Club Brugge: “Bij de Duiveltjes dachten ze dat ik ook een goeie keeper zou zijn. Viel dat lelijk tegen” Antwerp met jonge spits, Club Brugge wijzigt op verschillende plekken: ontdek hier de verwachte opstellingen van de eersteklassers in de Croky Cup

Wat leert de Koppenbergcross ons over het EK veldrijden komend weekend? “Ik heb me toch wat kunnen sparen, dat is positief” Oppermachtige Thibau zorgt voor tiende zege in Koppenbergcross voor dynastie-Nys: “Papa en ik spraken daar al lang over” headtopics.com

In de voetsporen van vader Sven: Thibau Nys temt modderige Koppenberg en soleert op indrukwekkende wijze naar z’n eerste kassei “Hij heeft alles om een grotere coureur dan zijn pa te worden”: staat Thibau Nys vandaag al verder dan vader Sven op die leeftijd?

Lierse blikt in filmpje vooruit op bekerclash met Antwerp: “Kuis jullie tenen maar uit”En of ze bij Lierse K. uitkijken naar het bekerduel tegen Antwerp. De Pallieters heten de landskampioen welkom met een filmpje over de vorige onderlinge confrontaties en met een waarschuwing: “Kuis jullie tenen maar uit.” Lire la suite ⮕

Speelt herfststorm Lierse Novemberfoor parten?De Lierse Novemberfoor op de Grote Markt, het Zimmerplein en parking Gasthuisvest opent donderdag om 14u. In de loop van de voormiddag beslist de burgemeester of bepaalde attracties door het stormweer al dan niet dicht moeten blijven. Lire la suite ⮕

LIVE. Wat tonen Lierse en Antwerp in vroege bekerthriller op het Lisp?Vorig jaar maakte Lierse grote indruk in een thriller tegen Anderlecht, deze keer komt met Antwerp de huidige bekerhouder op bezoek. Mogen ze op het Lisp hopen op een stunt? Volg de wedstrijd hier al vanaf 15u45 LIVE! Lire la suite ⮕

Obbi Oulare wil Lierse voorbij zijn ex-club Antwerp loodsen: “Ik ben fit en mijn problemen naast het veld zijnOoit verkocht Club Brugge hem voor 8 miljoen en werd hij vergeleken met Lukaku, nu speelt Obbi Oulare (27) in de kelder van tweede klasse. Maar het belangrijkste: hij kreeg privé zijn zaakjes op orde en is eindelijk weer blessurevrij. “Ik speelde tien matchen op een rij. Dat moet vijf jaar geleden zijn, van bij Antwerp. Lire la suite ⮕

Antwerp vlot door in beker, Union vermijdt verlengingenBekerwinnaar Antwerp heeft zich met een 1–4-zege bij Lierse gemakkelijk geplaatst voor de achtste finales in de Beker van België. Union had meer moeite met amateurclub Meux (2–1). Lire la suite ⮕

Mark van Bommel maakt de blessurebalans op bij Antwerp: “Niks forceren met Bataille, kleine terugval bij EngelAntwerp verloor zijn drie matchen na de interlandbreak en wil woensdag de rug rechten tegen streekgenoot Lierse K. in de beker. Maar dat kan niet op volle sterkte. “Er zijn een paar twijfelgevallen naast de blessures die er al waren”, zei Mark van Bommel daags voor de bekerclash op het Lisp. Lire la suite ⮕