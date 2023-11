Tissoudali en Kums loodsen AA Gent voorbij gretig Patro, maar Buffalo’s brengen zichzelf na rust in nesten

Vertimmerd Genk moet geen indruk maken en plaatst zich met ruime zege tegen Visé voor achtste finalesOH Leuven kent in laatste wedstrijd van tussenpaus Eddy Vanhemel geen problemen met derde nationaler

CROKY CUP. Meteen drie eersteklassers uitgeschakeld in 1/16de finales, topclubs laten zich niet verrassen Thibaud Verlinden, zoon van Dany, speelt woensdag tegen Club Brugge: “Bij de Duiveltjes dachten ze dat ik ook een goeie keeper zou zijn. Viel dat lelijk tegen”

Wat leert de Koppenbergcross ons over het EK veldrijden komend weekend? “Ik heb me toch wat kunnen sparen, dat is positief” Oppermachtige Thibau zorgt voor tiende zege in Koppenbergcross voor dynastie-Nys: “Papa en ik spraken daar al lang over” headtopics.com

In de voetsporen van vader Sven: Thibau Nys temt modderige Koppenberg en soleert op indrukwekkende wijze naar z’n eerste kassei

Man (34) mag nachtclub niet meer binnen en haalt pistool boven: “Schoot meermaals in de lucht”Een 34-jarige man loste meerdere schoten met een alarmpistool dit weekend in een nachtclub de Chinstraat in Gent. De man viel klanten lastig en werd daarop de toegang tot de club ontzegd. Lire la suite ⮕

Toegangsregels lage-emissiezones worden rechtvaardiger en socialerDe toegangsregels voor de lage-emissiezones in Antwerpen en Gent worden rechtvaardiger en socialer. Mantelzorgers krijgen vanaf 27 april volgend jaar een vrijstelling om de lage-emissiezone binnen te rijden en ook mensen buiten de zone komen voortaan in aanmerking voor een sociaal tarief. Dat meldt de Vlaamse Milieumaatschappij. Lire la suite ⮕

“Dit heb ik nog nooit meegemaakt”: Kevin De Bruyne vertelt openhartig over blessure op trofeeëntour van MancheSinds hij op 11 augustus geblesseerd uitviel hebben we zo goed als geen updates gekregen Kevin De Bruyne (32). Maar woensdag bracht hij daar zelf verandering in door met de trofeeën van Manchester City naar Gent af te zakken. Lire la suite ⮕

Het uitzicht van Celina Vleugels: ‘De overgang van de seizoenen doet me beseffen hoe snel de tijd gaat’In haar textielkunst zoekt Celina Vleugels naar een geborgen omwalling. Dat werk maakt ze vanuit haar atelier in het Klein Begijnhof in Gent, dat ook zo’n cocon is. ‘Het is een oase van rust in de stad, waar alle zwaarte van me afglijdt.’ Lire la suite ⮕

Balense Nayah (10) speelt rol in musical HairsprayDe 10-jarige Nayah Bertels uit Balen speelt binnenkort mee in de feelgood musical Hairspray die vanaf 14 maart 2024 loopt in Antwerpen, Gent en Hasselt. Samen met twee andere actrices speelt ze de rol van Little Inez in de musical. Lire la suite ⮕