Tim Merlier remporte le Grand Prix de l'Escaut

Tim Merlier (Soudal Quick-Step) a remporté de mercredi le Grand Prix de l'Escaut, signant du même coup son 7e succès de la saison. Le sprinteur a été victime d'une crevaison à une quinzaine de kilomètres du terme, mais il a pu réintégrer le peloton dans les temps grâce au soutien de ses coéquipiers. 'La course a été très rapide et il fallait absolument éviter les problèmes', a expliqué Merlier à l'arrivée.

'C'était très tendu dans la première partie, avec le vent, les petites routes où le positionnement était difficile à trouver, les bordures. Après cela, il fallait bien négocier le circuit local.' Le collectif du Wolfpack a payé pour Tim Merlier, malgré les dysfonctionnements mécaniques. 'Je n'ai pas paniqué après ma crevaison, mes équipiers m'ont remonté et replacé dans le peloton en vue du final. Dans le sprint, dès que j'ai senti que le bon moment était arrivé, j'ai lancé ma manœuvre et je me suis impos

