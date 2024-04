Tijs Synaeve était dépendant aux anxiolytiques et aux antidépresseurs pendant 15 ans : "Je sentais que je pouvais gagner le gros lot de la Lotto à tout moment".

Tijs Synaeve était dépendant aux anxiolytiques et aux antidépresseurs pendant 15 ans : "Je sentais que je pouvais gagner le gros lot de la Lotto à tout moment"

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



destandaard / 🏆 13. in BE

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Tijs Synaeve était dépendant aux anxiolytiques et aux antidépresseurs pendant 15 ansTijs Synaeve était dépendant aux anxiolytiques et aux antidépresseurs pendant 15 ans : "Je sentais que je pouvais gagner le gros lot de la loterie à tout moment"

La source: destandaard - 🏆 13. / 59 Lire la suite »

Tijs Synaeve était dépendant aux anxiolytiques et aux antidépresseurs pendant 15 ansTijs Synaeve était dépendant aux anxiolytiques et aux antidépresseurs pendant 15 ans : "Je sentais que je pouvais gagner le gros lot de la Lotto à tout moment"

La source: destandaard - 🏆 13. / 59 Lire la suite »

Tijs Synaeve was 15 jaar verslaafd aan angstremmers en antidepressiva: “Ik had het gevoel dat ik elk moment deZevenentwintig was hij, toen zijn vader plots overleed en Tijs Synaeve (46) enkele maanden later hevige angstaanvallen kreeg. Wat begon met één benzodiazepine, eindigde in een ware partycocktail. “Ik ben nu vijftien maanden clean en besef dat als ik niks had ondernomen, ik er niet meer was geweest.

La source: destandaard - 🏆 13. / 59 Lire la suite »

Lotto Dstny verlengt contract van Maxim Van GilsLotto Dstny heeft het contract van Maxim Van Gils met twee jaar verlengd tot 2026, zo bevestigt de wielerploeg.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »

Après Arnaud De Lie et Lennert Van Eetvelt, Maxim Van Gils prolonge chez Lotto DstnyLes dirigeants de l'équipe Lotto Dstny ont décidé de miser sur les jeunes talents belges, et les résultats leur donnent...

La source: RTBFsport - 🏆 16. / 53 Lire la suite »

Maxim Van Gils prolonge son contrat avec Lotto Dstny jusqu'en 2026Maxim Van Gils a prolongé son contrat avec Lotto Dstny jusqu'en 2026, a annoncé l'équipe cycliste belge lundi dans un communiqué.

La source: rtlinfo - 🏆 8. / 63 Lire la suite »