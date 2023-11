Tien troostplekken waar je verdriet plaats mag innemen

Gisteren om 17:20De favoriete zin van Tig Notaro: ‘The best gift you can give anyone is a well-lived life of your own’Wanneer op de dag ben jij het productiefst?Dakisolatie of zonnepanelen: wat is de beste investering?Stefanos Tsitsipas, de Griekse tennisheld die van Antwerpen zijn thuis maakte

Winkeldieven betrapt nadat ze fles sterke drank laten vallen: celstraffen tot tien maanden gevorderdTwee mannen uit Mechelen moesten zich voor de rechtbank verantwoorden voor enkele winkeldiefstallen in supermarkt Delhaize in Duffel. De twee twintigers gingen ervandoor met flessen sterke drank, maar werden betrapt toen ze een fles lieten vallen. Ze riskeren tot tien maanden cel. Lire la suite ⮕

‘The one to remember him’: tien keer lachen dankzij Chandler BingMatthew Perry heeft wereldwijd miljoenen mensen en meerdere generaties laten lachen met zijn vertolking van Chandler Bing in de serie Friends. Om zijn werk als komisch acteur te herdenken, goten we enkele van zijn moppen in een quiz. Lire la suite ⮕

Israëlisch leger rukt op in Gaza, waar humanitaire situatie verslechtertNieuws, opinie en duiding Lire la suite ⮕

Beerschot gaat niet meer in beroep en zal afgelaste match tegen SL16 dan toch spelenAls Beerschot er nog drie punten wil bijtellen, dan zal het die zelf moeten afdwingen tegen SL16. De club heeft besloten om niet in beroep te gaan tegen de uitspraak om de afgelaste wedstrijd van de derde speeldag alsnog te spelen. Een nieuw speelmoment wordt later nog vastgelegd. Lire la suite ⮕

Drieboomkensberg niet weerhouden om asielzoekers te huisvesten deze winterEr komen deze winter dan toch geen asielzoekende gezinnen in Hopper-jeugdverblijf Drieboomkensberg in Westmalle. Lire la suite ⮕

Oekraïne telt al liefst 300.000 gesneuvelde Russische soldaten, en dan moet “de vleesmolen” nog komenVolgens het Oekraïense leger zijn sinds de start van de invasie op 24 februari 2022 liefst 300.000 Russische militairen gesneuveld. Dat is opvallend meer dan de 15.000 soldaten die Rusland verloren heeft in bijna tien jaar oorlog in Afghanistan. En dan moet de vleesmolen van Avdiivka nog komen. Toch moeten we die 300.000 met een korrel zout nemen. Lire la suite ⮕