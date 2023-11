Tia Hellebaut devient la coach de Thomas Carmoy

Enfin ! Tia Hellebaut, la championne olympique 2008 du saut en hauteur, est désormais officiellement la nouvelle coach de Thomas Carmoy, le meilleur spécialiste belge actuel de la discipline, double médaillé de bronze à l’Euro indoor. Deux mois après la révélation de cette collaboration qui n’en était qu’à ses prémices, un accord financier a été trouvé entre toutes les parties concernées lors du stage du COIB à Belek.

Un accord « a minima » vu les réticences de la Ligue francophone d’athlétisme (LBFA) à mieux rémunérer l’Anversoise que les autres entraîneurs de ses élites mais que celle-ci a fini par accepter, un peu de guerre lasse.« Je l’ai fait parce que j’en avais envie et que je suis convaincue de la motivation et du talent de Thomas », dit-elle. « Mais je n’ai obtenu que la moitié du montant que j’espérais et, d’un point de vue salarial, je fais un sérieux pas en arrière en laissant tomber certaines de mes précédentes activités. Sans Wim (Vandeven, son mari et ex-coach, NDLR), je n’aurais pas pu le fair





