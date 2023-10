Thomas Dermine (PS) à Jeudi en Prime démonte les clichés nationalistes flamands sur la Wallonie

Thomas Dermine, secrétaire d’Etat à la relance et aux investissements (PS) était l’invité de l’émission Jeudi en Prime, sur la Une pour commenter l’actualité actuelle, notamment l’attentat de Bruxelles du 16 octobre dernier et les développements qui ont suivi.

Mais en matière de transferts, les 6 ou 7 milliards pour la Wallonie, selon les chiffres du secrétaire d’Etat, sont à relativiser. 'Ce que Bart De Wever ne dira jamais, c’est que ces transferts sont chaque année de plus en plus petits parce que les Flamands sont de plus en plus vieux, sont plus vieux que les Wallons et les Bruxellois', explique Thomas Dermine.

