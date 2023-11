Thierry Neuville réalise le meilleur temps du Shakedown du Rallye du Japon

Thierry Neuville (Hyundai) a réalisé jeudi matin le meilleur temps du Shakedown du Rallye du Japon, la dernière manche du championnat du monde. Avant que les choses sérieuses ne démarrent à l’occasion de la première spéciale, Olivier Gaspard a tendu son micro à plusieurs pilotes. Tous redoutent les routes piégeuses et les conditions délicates qui les attendent ce week-end.

Kalle Rovanperä (Toyota), titré champion du monde il y a trois semaines, aborde ce dernier Rallye de la saison de manière détendue mais non sans motivation. 'On veut tous gagner ici, notre équipe encore plus vu qu’on est à domicile. On est très excité. Mais je ne ressens pas trop de pression. Je vois plutôt cela comme un gros challenge.' Un challenge d’autant plus grand que les conditions météorologiques risquent de rendre ce Rallye particulièrement piégeux. 'Les routes sont vraiment techniques et elles seront encore plus sales que l’an passé. Être la voiture ouvreuse vendredi, ça va être très compliqué. Normalement, c’est un avantage d’ouvrir sur le tarmac. Mais ici ce sera le contrair

