Thierry Neuville neemt leiding in Rally van Centraal-Europa met winst in tweede klassementsproef

De eerste wedstrijddag van de Rally van Centraal-Europa werd afgewerkt in Tsjechië. Tänak won donderdagnamiddag de superspecial. Enkele uren later was hij de leidersplaats kwijt aan Neuville. Die won de 8,92 kilometer lange spektakelproef, waarbij de rijders drie rondjes moesten rijden, tot groot plezier van de duizenden toeschouwers op de tribunes langs het parcours.

De eerste rijders werkten hun proef af bij valavond, dat was ook het geval voor Thierry Neuville. “Het was niet de makkelijkste klassementsrit. De paaltjes die in de cuts staan reflecteerden het licht en dat bemoeilijkte het zicht. De bandenkeuze was niet evident. Uiteindelijk koos ik voor zachte banden.”

In de strijd voor de wereldtitel is de Fin Kalle Rovanperä (Toyota Yaris) in het voordeel. Zijn enig overgebleven concurrent, zijn Welshe teamgenoot Elfyn Evans, mispakte zich aan een remzone en verloor een handvol seconden. Rovanperä is vierde, Evans zevende. Het verschil tussen de titelrivalen bedraagt 4.6. headtopics.com

Grégoire Munster (Ford Puma) sloot de dag af als tiende, op 15 seconde. De Belg begon uitstekend met de zesde tijd in de superspecial. In de tweede rit moest hij het doen zonder handrem, waardoor hij 13.2 verloor op Neuville.

Vrijdag wacht de rijders zes klassementsritten, verdeeld over twee lussen van telkens drie ritten; uitgetekend op een snel en smal parcours. Bovenop jouw abonnement op Gazet van Antwerpen heb je gratis toegang tot alle plusartikels op de sites en apps van 4 andere topkranten.Terwijl je dit leest, gaan onze journalisten verder voor het nieuws van dichtbij. Ze graven dieper in de actualiteit uit jouw buurt én tonen de impact van wereldgebeurtenissen op jouw leven.Terwijl je dit leest, gaan onze journalisten verder voor het nieuws van dichtbij. headtopics.com

Lire la suite:

gva »

Rallye d’Europe centrale : Thierry Neuville signe le meilleur chrono du shakedownThierry Neuville (Hyundai i20) s’est montré le plus rapide du shakedown du Rallye d’Europe centrale, mercredi en fin de journée à Passau en Allemagne. Lire la suite ⮕

Ott Tänak leader, Thierry Neuville 3e après la première spécialeOtt Tänak (Ford) a entamé avec succès le Rallye d'Europe centrale, l'avant-dernière manche du championnat du monde WRC, jeudi en Tchéquie. L'Estonien a remporté la 1re spéciale de 2,55 kilomètres grâce à son choix de pneus tendres tandis que la concurrence avait choisi des pneus pluies ou mixtes. Lire la suite ⮕

WRC Europe centrale : Neuville déborde Tanak et Ogier pour bondir en tête, petite erreur d'EvansPlace ce week-end au Rallye d’Europe centrale, la douzième et avant-dernière manche de la saison 2023 du championnat du... Lire la suite ⮕

- WRC Europe centrale : Tanak prend la tête, Neuville 3e, Rovanpera et Evans se chatouillent déjàPlace ce week-end au Rallye d’Europe centrale, la douzième et avant-dernière manche de la saison 2023 du championnat du... Lire la suite ⮕

WRC Europe centrale : un scratch et la première place pour Neuville, Evans commet une petite erreurPlace ce week-end au Rallye d’Europe centrale, la douzième et avant-dernière manche de la saison 2023 du championnat du... Lire la suite ⮕

WRC Europe centrale : 3 pays pour un nouveau rallye, Neuville pour la gagne, Rovanpera pour conclureDouzième et avant-dernière manche du championnat du monde WRC, le Rallye d'Europe centrale fait figure de grande... Lire la suite ⮕