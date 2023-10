Thierry Neuville : 'Garder la tête froide et se battre avec une voiture un peu trop dure'

Thierry Neuville (Hyundai) occupe la troisième place, à mi-journée ce vendredi, du Rallye d'Europe centrale, 12e épisode de la saison 2023 du championnat du monde des rallyes (WRC). 'La route était déjà bien sale quand on est arrivé. Il faut garder la tête froide et se concentrer sur notre course.

Rovanpera a trente secondes d'avance. On ne peut pas faire grand chose face à ça. Le deuxième passage va être encore plus compliqué je pense. On n'a aucune opportunité de changer le setup. On va devoir se battre cet après-midi avec une voiture qui est un peu trop dure pour ces conditions. Ce sera encore très difficile', a précisé le Belge à notre micro ce midi.

