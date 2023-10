Thierry Neuville 2e du Rallye d’Europe centrale à l’issue de la journée de vendredi : « Ce n’est pas si mal

Thierry Neuville (Hyundai) pointe au 2e rang rallye d’Europe Centrale, 12e et avant-dernière manche du championnat du monde WRC, à l’issue de la 2e journée de vendredi, en République tchèque.Troisième à la mi-journée, le pilote belge a grimpé d’une place au classement grâce à sa victoire dans l’ES8, la dernière spéciale du jour.

Le pilote Hyundai ne pense pas qu’il aurait pu terminer plus haut que cette 2e place vendredi. « Pour être honnête, une autre configuration n’aurait rien changé. Nous aurions pu nous rapprocher un peu plus de Kalle, mais c’est tout. Les réglages de la voiture étaient trop rigides et les routes étaient trop sales. Nous nous attendions à des routes plus propres ».

