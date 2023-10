Thierry Baudet op het hoofd geslagen net voor lezing in Gent

Toen Baudet toekwam aan de UGent-campus in de Universiteitstraat waar hij een lezing geeft vanavond, werd hij benaderd door een tegenstander. Die sloeg hem met een zak of een ander projectiel hard op het hoofd.

De aanvaller werd tegen de grond gewerkt door de politie en afgevoerd. Het is niet duidelijk of Baudet verwondingen opliep. Hij ging meteen naar binnen in de UGent-campus.Baudet was in Gent op uitnodiging van de conservatieve studentenvereniging KVHV. Hij komt een lezing geven over ‘de ondergang van Europa’ in een gebouw van de UGent. De lezing werd twee keer geweigerd door de UGent, omdat de veiligheid niet te garanderen was.

De politie was donderdag met een grote macht aanwezig in het centrum van Gent, zelfs met een waterkanong, omdat er een tegenbetoging was aangekondigd. Die stelde niet veel voor, er daagden maar een tiental mensen op. De straat waar de lezing werd gehouden had de politie ook afgezet. headtopics.com

Wie de Universiteitstraat in wou, werd tegengehouden en gefouilleerd door een patrouille. Ook binnen in de gebouwen van de UGent worden de bezoekers gecontroleerd, zoals oud-Vlaams Belang-politicus Dries Van Langenhove, die aanwezig was.

