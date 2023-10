Thierry Baudet, l’homme politique néerlandais agressé à Gand, souffre d’une légère commotion cérébrale

Le chef du parti 'invente des circonstances'. L'auteur de l'attentat a été dénoncé, selon le parti. 'En collaboration avec divers experts, nous envisageons de prendre des mesures de sécurité supplémentaires dans les jours à venir', a-t-il déclaré. M. Baudet a déjà été menacé et sa porte d'entrée a été barbouillée à plusieurs reprises.

L'auteur des faits a été arrêté, puis relâché après avoir été interrogé. Un rapport officiel a été établi à son encontre pour coups et blessures. Selon la FVD, la police belge a adopté une attitude trop passive lors de l'incident. 'L'auteur de cette lâche agression a pu attendre Thierry sans être dérangé', écrit le conseil d'administration dans une lettre d'information.

Lire la suite:

sudinfo_be »

Thierry Baudet op het hoofd geslagen net voor lezing in GentDe omstreden Nederlandse politicus Thierry Baudet is donderdagavond net voor de aanvang van een lezing in Gent op het hoofd geslagen. Lire la suite ⮕

Nederlandse politicus Thierry Baudet geslagen voor lezing in GentDe omstreden Nederlandse politicus Thierry Baudet is donderdagavond net voor de aanvang van een lezing in Gent op het hoofd geslagen. Een tegenstander wachtte hem op en sloeg hem met een paraplu. Lire la suite ⮕

Nederlandse politicus Thierry Baudet aangevallen net voor start van lezing in GentBaudet was zichtbaar geschrokken door het voorval en werd onmiddellijk naar een zaaltje geleid. Hij had geen zichtbare letsels. Er was ook geen bloed te Lire la suite ⮕

– Gand-Breidablik : 3-0, Gand démarre la rencontre tambour battantLa Gantoise reçoit Breidablik dans le cadre de la troisième journée du groupe B de la Conference League. Un match à... Lire la suite ⮕

Thierry Baudet heeft lichte hersenschudding na klap op het hoofd tijdens lezing in Gent: FvD legt campagne tijForum voor Democratie legt campagneactiviteiten komende dagen stil nu Thierry Baudet een lichte hersenschudding heeft opgelopen na de aanval op donderdagavond. Dat meldt de partij vrijdag. Lire la suite ⮕

Baudet heeft lichte hersenschudding na aanval in GentDe Nederlandse politicus Thierry Baudet legt de campagneactiviteiten enkele dagen stil omdat hij een lichte hersenschudding opliep toen hij gisterenavond met een oranje paraplu gemept werd in Gent. Tegen de dader is intussen aangifte gedaan, aldus de politicus. Lire la suite ⮕