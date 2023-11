Thibaut Courtois et sa femme subissent une baisse de followers sur Instagram

Le 17 août, Thibaut Courtois subissait une opération chirurgicale au genou gauche suite à une rupture du ligament croisé antérieur. Le 26 juin, le gardien de l’équipe nationale belge avait épousé le mannequin israélien Mishel Gerzig. Depuis son opération, Thibaut ne poste plus grand-chose. Il en va de même pour sa jeune et belle épouse.Il faut dire que le couple est marqué par ce qui se passe actuellement entre Israël et la Palestine

. Les deux ont marqué leur soutien aux familles endeuillées par l’attaque terroriste du Hamas. Mishel n’utilise plus que les stories pour communiquer sur Instagram. La dernière publication est une vidéo d’un vieux monsieur qui se recueille devant les portraits de personnes disparues en les embrassant de la main. Le mannequin s’est aussi exprimé précédemment en espérant que toutes ces horreurs cessent.La presse israélienne nous apprend que le couple a récemment fait un don de 200.000 shekels (47.000€) pour les familles de colons qui ont dû quitter leurs villages lors du massacre du 7 octobre. Visiblement, cela n’a pas plu à certains des followers du Belge sur Instagram. Il y a deux semaines, le compte dépassait encore les 15 millions de suiveurs. Ce vendredi, il était descendu à… 14.432.575 followers, soit une baisse de près de 600.000 personnes ! C’est bien entendu énorme. Selon les médias israéliens, il s’agit de partisans pro-palestiniens et du Hamas qui ont supprimé la star de leur Instagra

