Thibaud Verlinden, zoon van Dany, speelt woensdag tegen Club Brugge: “Bij de Duiveltjes dachten ze dat ik ook

“Dit is het grootste dieptepunt uit mijn hele voetbalcarrière”: Steven Defour begrijpt de vragen rond zijn positie van KV Mechelen-trainer na ‘schandelijke’ bekerblamage

Technisch directeur Inter komt nog eens terug op transfersaga rond Romelu Lukaku: “Er was een gebrek aan opvoeding en respect langs zijn kant”Adiós jubileum! Spaanse voetbalster maakt zich op voor 100ste cap bij nationale ploeg… maar mag door administratieve fout niet meedoenSJOTCAST #12.

Gezin wil ‘hartje in het zand’-selfie maken op het strand, maar onstuimige golf gooit roet in het eten Gehandicapte man moet zich over grond uit vliegtuig slepen, Air Canada excuseert zich voor mensonterende behandelingGeesten die auto’s beschadigen, glazen versplinteren en speelgoed omverduwen: 6 spookachtige video’s die je doen huiveren op Halloween headtopics.com

Beerschot maakt zich klaar voor bekerfinale tegen Club BruggeBeerschot ontvangt woensdagavond Club Brugge in de 1/16de finales van de Beker van België. Er werden maar liefst 9.500 tickets verkocht voor de bekerwedstrijd. Lire la suite ⮕

Aangeslagen reacties na dodelijk ongeval van Club-fan Patrick (61), vlak voor match tegen Antwerp: “VreselijkBruggeling Patrick Van Hee (61) overleed zondagmiddag na een tragisch ongeval in de Gistelse Steenweg in Sint-Andries. De fervente Club Brugge-supporter werd enkele luttele minuten voor de voetbalmatch zou beginnen aangereden op zijn fiets. Zijn omgeving reageert verslagen op het overlijden van de supporter. Lire la suite ⮕

Aangeslagen reacties na dodelijk ongeval van Club-fan Patrick (61), vlak voor match tegen Antwerp: “VreselijkBruggeling Patrick Van Hee (61) overleed zondagmiddag na een tragisch ongeval in de Gistelse Steenweg in Sint-Andries. De fervente Club Brugge-supporter werd enkele luttele minuten voor de voetbalmatch zou beginnen aangereden op zijn fiets. Zijn omgeving reageert verslagen op het overlijden van de supporter. Lire la suite ⮕

Thijs Coninckx (20) trapte Knokke voorbij KV Mechelen naar zevende hemel: “Laat Club nu maar komen”Feestjes bouwen moet je ze in Knokke niet meer leren, maar hoe een eersteklasser uitschakelen in de beker ook niet. De ruim 2.500 supporters hadden er voor de match tegen KV Mechelen al een goed oog in en uiteindelijk haalde RKFC het met de strafschoppen. Sergio zweepte de VIP-ruimte nog eens op. Lire la suite ⮕

Bowling : Le Bowling Club Themis de Mouscron tient son quintette fémininLe club de bowling basé à Mouscron organise chaque saison sa propre ligue. Cinq de joueuses ont décidé cette année de se rassembler afin de former une nouvelle équipe. Lire la suite ⮕

Grosse surprise à Herseaux: Mickaël Mezzina quitte le club et retourne enAlors qu’il était un élément très important dans le dispositif de Julien Deconinck à Herseaux, Mickaël Mezzina quitte le club immédiatement et rejoint Roncq, en France. Un retour aux sources pour lui, qui nous en dit plus sur ce départ! Lire la suite ⮕