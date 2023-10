Thibau Nys verliest leiding Wereldbeker na “mindere dag” in Maasmechelen: “Ik had heel veel moeite met mezelf

VIDEO. Heeft Thibau Nys een nieuw wapen in de cross? Ploegmakker Pim Ronhaar schakelt Eli Iserbyt vakkundig uit met inhaalactie

Lars van der Haar glijdt het beste in de modder: Nederlander wint Wereldbeker in Maasmechelen voor Eli Iserbyt Twee maanden na overlijden van wielerbelofte Tijl De Decker probeert broer Alfdan het leven te hervatten: “We hadden net samen zijn eerste profcontract onderhandeld”

“Wanneer je Jasper vertelt dat je te laat bent voor een meeting”: Tadej Pogacar en Jasper Philipsen amuseren zich rot in Singapore Kan Laurens Sweeck in Maasmechelen weer aanhaken bij de toppers? “Misschien moet de cross iets meer naar zijn roots terugkeren” headtopics.com

pijn te doen”VIDEO. Heeft Thibau Nys een nieuw wapen in de cross? Ploegmakker Pim Ronhaar schakelt Eli Iserbyt vakkundig uit met inhaalactieJumbo-Visma is er nog niet uit of Wout van Aert ook volgend jaar de Tour rijdt: “Alleen Jonas Vingegaard is al zeker van deelname”

VIDEO. Heeft Thibau Nys een nieuw wapen in de cross? Ploegmakker Pim Ronhaar schakelt Eli Iserbyt vakkundig uiThibau Nys (20) heeft er een wapen bij: ploegmakker Pim Ronhaar (22). De Nederlander is een leeftijdsgenoot van Nys want de twee reden tegen de jeugd vaak tegen elkaar. Maar nu proberen ze elkaar waar kan te helpen. Dat bleek ook in Maasmechelen. Lire la suite ⮕

Lars van der Haar glijdt het beste in de modder: Nederlander wint Wereldbeker in Maasmechelen voor Eli IserbytGeen Belgische overwinning in de Wereldbekermanche van Maasmechelen. Eli Iserbyt en Thibau Nys vochten alweer een mooi duel uit, maar het leverde hen geen zege op. Lars van der Haar was namelijk de sterkste op het glibberige parcours in Limburg en maakte de minste foutjes. Iserbyt reed naar plek twee, voor Laurens Sweeck. Lire la suite ⮕

Coupe du monde de cyclocross : Lars van der Haar et Fem van Empel triomphent à MaasmechelenPas de deuxième succès pour Thibau Nys ! Celui qui avait décidé de ne pas participer au Superprestige à Ruddevoorde... Lire la suite ⮕

Topfavoriete Fem van Empel wint voor tweede jaar op rij Wereldbekermanche in Maasmechelen na autoritaire soloFem van Empel (Jumbo-Visma) heeft met sprekend gemak de tweede Wereldbekermanche van het seizoen gewonnen. De voormalige mijnsite Terhills in Maasmechelen was het decor voor een indrukwekkende solo van de Nederlandse, die al in ronde twee haar concurrentie het nakijken gaf. Lire la suite ⮕

Coupe du monde de cyclocross : nouvelle démonstration de Fem van Empel à MaasmechelenLa championne du monde Fem van Empel (Jumbo Visma) a remporté dimanche la deuxième manche de la Coupe du monde de... Lire la suite ⮕

Fem van Empel wint ook in Maasmechelen de WereldbekermancheFem van Empel (Jumbo-Visma) heeft met sprekend gemak de tweede Wereldbekermanche van het seizoen gewonnen. De voormalige mijnsite Terhills in Maasmechelen was het decor voor een indrukwekkende solo van de Nederlandse, die al in ronde twee haar concurrentie het nakijken gaf. Lire la suite ⮕