The Beatles brengen nieuwe single uit, met dank aan AI

Voormalige Okan-leerlingen staan nu zelf voor de klas: ‘Als ex-Okan heb je het gevoel dat je nog meer moet betekenen voor je leerlingen’‘Hitlersnor’ voor Duitse politicus: met opvallende reclame wil de krant ‘Bild’ laten zien dat ze ook kritisch is voor uiterst rechtsreportagePsychiater Bessel van der Kolk: ‘Trauma gaat niet weg door te praten. Je moet leren voelen wat je voelt’‘Wie een Palestijnse martelaar wil worden krijgt zijn zin: sterven is zo makkelijk hier’Ik werp, dus ik ben: de Vlaming heeft een pijl in de maag

Renners kanten zich tegen plannen om ‘Super League’ te vormen in de koers: “Waarom moeten we iets veranderen”Een aantal grote wielerploegen praat over plannen om een nieuwe wielercompetitie op te zetten, een zogeheten ‘Super League’. Een van die ploegen is Jumbo-Visma, aldus persbureau Reuters . Doel is meer bestaanszekerheid te creëren voor de ploegen, die nu vooral afhankelijk zijn van sponsorinkomsten. Lire la suite ⮕

DISCUSSIE. Heb jij schrik om later naar een woonzorgcentrum te moeten gaan?‘Ons Geluk’ uit Oostende is het nieuwste woonzorgcentrum onder verhoogd toezicht. Uit de inspectieverslagen die onze redactie kon inkijken, wordt duidelijk waarom. Zeventien uur lang in bed moeten blijven, is maar één van de klachten. Lire la suite ⮕

Met gsm en drugs achter het stuur: rijbewijs kwijtEen automobilist uit Temse zal de volgende 15 dagen zijn voertuig aan de kant moeten laten staan. De man is zijn rijbewijs kwijt. Lire la suite ⮕

Auteur Kim Stanley Robinson: ‘Ik beschouw de oorlog in Oekraïne als een klimaatoorlog’Volgens de Amerikaanse auteur Kim Stanley Robinson leven we in de ‘Trembling Twenties’, de paniekjaren. ‘We moeten een koolstofvrije economie optuigen, anders vernietigen we de biosfeer en stort de beschaving in elkaar. Natuurlijk veroorzaakt dat verwarring. Lire la suite ⮕

Oekraïne telt al liefst 300.000 gesneuvelde Russische soldaten, en dan moet “de vleesmolen” nog komenVolgens het Oekraïense leger zijn sinds de start van de invasie op 24 februari 2022 liefst 300.000 Russische militairen gesneuveld. Dat is opvallend meer dan de 15.000 soldaten die Rusland verloren heeft in bijna tien jaar oorlog in Afghanistan. En dan moet de vleesmolen van Avdiivka nog komen. Toch moeten we die 300.000 met een korrel zout nemen. Lire la suite ⮕

Speelt herfststorm Lierse Novemberfoor parten?De Lierse Novemberfoor op de Grote Markt, het Zimmerplein en parking Gasthuisvest opent donderdag om 14u. In de loop van de voormiddag beslist de burgemeester of bepaalde attracties door het stormweer al dan niet dicht moeten blijven. Lire la suite ⮕