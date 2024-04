Tessa Wullaert : 'Chaque équipe est 'prenable'. Il faut juste y croire et être prête'

Tessa Wullaert connaît la qualité de l'Espagne, championne du monde en titre. Mais la capitaine des Red Flames insiste sur l'importance de croire en ses chances. 'Chaque équipe est 'prenable'. Il faut juste y croire et être prête. Notamment dans les duels parce qu’on sait que l’Espagne n’aime pas vraiment ça', analyse Wullaert. Les Flames vont lancer leur campagne de qualification pour l’Euro 2025. Et pas face à n’importe qui. Face aux championnes du monde.

'C’est une équipe qui fait rêver, qui a de très bonnes joueuses. Je pense que certaines Flames ont peut-être des idoles chez les Espagnoles. Mais j’espère qu’on ne va pas avoir trop de respect sur le terrain. On doit juste jouer contre l’Espagne. Pas commencer à penser qu’on va affronter une telle ou une telle. On doit juste essayer de les battre'. Chaque équipe est 'prenable'. Il faut juste y croire et être prête. Notamment dans les duels parce qu’on sait que l’Espagne n’aime pas vraiment ça. On doit être l

