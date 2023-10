Tesla-werknemers in Zweden leggen werk neer

Zowat 130 mecaniciens van Tesla in zeven werkplaatsen in Zweden nemen deel aan de staking, zo meldt Jesper Pettersson, woordvoerder van de vakbond.

Volgens de vakbond hebben de Tesla-werknemers lagere lonen, lagere pensioenen en niet dezelfde verzekeringen als andere werknemers in de industrie. Bovenop jouw abonnement op Gazet van Antwerpen heb je gratis toegang tot alle plusartikels op de sites en apps van 4 andere topkranten.Terwijl je dit leest, gaan onze journalisten verder voor het nieuws van dichtbij. Ze graven dieper in de actualiteit uit jouw buurt én tonen de impact van wereldgebeurtenissen op jouw leven.Terwijl je dit leest, gaan onze journalisten verder voor het nieuws van dichtbij.

ALS-patiënte Kirsten (54) kan buiten het ziekenhuis nergens terecht, maar weigert op te geven: “Ik heb wettelijk recht op leven” Rode Kruis ontslaat medewerkster asielcentrum Berlaar na kritische column: “Ik voel in elke vezel van mijn lijf dat we elke dag falen” headtopics.com

Spontane staking bij De Lijn na nieuws over 280 jobs die moeten verhuizen: vandaag ernstige hinder verwacht in hele provincie AntwerpenWalter Damen beenhard voor De Croo over aanstelling nieuwe minister: “Waarover ben je dan nog niet eerlijk?”

Peter Boeckx filmde voor ‘The sky is the limit’ een gezin dat beweerde miljonair te zijn, maar “er klopte iets niet”

Lire la suite:

gva »

Sperma van dienstplichtigen in Zweden zonder toestemming gebruikt om vrouwen zwanger te makenVerschillende Zweedse dienstplichtigen die in de jaren 60 en 70 sperma doneerden voor wetenschappelijk onderzoek zijn zonder hun medeweten vader gevonden. Dat heeft het Zweedse documentaireprogramma ‘Uppdrag granskning’ achterhaald. Lire la suite ⮕

Koranverbrander wordt uitgewezen uit ZwedenEen Irakees die verantwoordelijk is voor meerdere Koranverbrandingen in Zweden zal het land uitgezet worden. Hij krijgt geen verlengde verblijfsvergunning, meldt televisiezender TV4 donderdag op basis van informatie van de immigratiedienst Migrationsverket. Lire la suite ⮕

Koranverbrander wordt uitgewezen uit ZwedenEen Irakees die verantwoordelijk is voor meerdere Koranverbrandingen in Zweden zal het land uitgezet worden. Hij krijgt geen verlengde verblijfsvergunning, meldt televisiezender TV4 op basis van informatie van de immigratiedienst. Lire la suite ⮕

Man die 22 miljoen dollar won, houdt het geheim voor zijn kinderen: “Een bewuste keuze”Tijdens een radioshow heeft een Amerikaanse loterijwinnaar anoniem onthuld dat niemand weet dat hij ondertussen multimiljonair is. Ook zijn kinderen niet. Lire la suite ⮕

Man schiet minstens 22 mensen dood in Amerikaanse Lewiston , politie jaagt nog op schutterMinstens 22 mensen zijn gedood en tientallen anderen zijn gewond geraakt bij een schietpartij in de plaats Lewiston in de staat Maine, in het noordoosten van de Verenigde Staten. De dader is nog niet gevat. Lire la suite ⮕

Minstens 22 doden en 50 gewonden na schietpartij in Amerikaanse staat Maine, dader op de vluchtDe man liep zou op 3 plaatsen mensen beschoten hebben. Lire la suite ⮕