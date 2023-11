Terwijl de wereld naar Gaza kijkt, neemt ook op Westelijke Jordaanoever geweld toe

De Westelijke Jordaanoever biedt een thuis voor zo’n 3 miljoen Palestijnen, maar wordt sinds 1967 bezet door Israël. Verspreid over het hele gebied van bijna 6.000 vierkante kilometer wonen er ondertussen een 600.000-tal Israëlische kolonisten. De spanningen tussen die kolonisten en de Palestijnse bewoners maken de regio al jaren licht ontvlambaar. En de escalatie van het conflict tussen Hamas en Israël heeft daar geen deugd aan gedaan.

VN-vertegenwoordiger van Israël krijgt kritiek nadat hij met Jodenster naar Veiligheidsraad komt: "Dit leidt enkel tot nog meer geweld" Het geweld is duidelijk toegenomen. Met alle gevolgen van dien. Volgens B'Tselem, een organisatie die de mensenrechten monitort in de bezette gebieden, zijn tijdens de laatste drie weken al 858 Palestijnen uit 32 verschillende gemeenschappen, met geweld verdreven. Dertien nederzettingen werden zelfs volledig ontruimd. Het is een evolutie die al merkbaar is sinds het aantreden van de laatste Netanyahu-regering, maar de gebeurtenissen van 7 oktober zijn toch een enorme katalysator gebleken.

Dat heeft ook Europa opgemerkt. Woensdagochtend waarschuwde Peter Stano, een woordvoerder van Buitenlandse Zaken van de EU, dat de situatie op de Westelijke Jordaanoever verder "uit de hand zou kunnen lopen". "Israël heeft de plicht burgers op de Westelijke Jordaanoever te beschermen tegen extremistisch kolonistengeweld, daders ter verantwoording te roepen en ervoor te zorgen dat de IDF ingrijpt. Het is een wettelijke verplichting die moet worden nagekomen", klonk het in zijn verklaring.

Maar ingrijpen lijkt het Israëlische leger allerminst te doen. De Westelijke Jordaanoever is, in tegenstelling tot Gaza, niet in handen van Hamas, maar volgens Israël zouden er zich wel verschillende Hamas-leden schuilhouden. Dat maakt dat niet alleen de kolonisten, maar ook het officiële leger de laatste weken heel wat actiever is in de regio. Ze zouden er de laatste weken al tientallen Palestijnen hebben gearresteerd. “Ik zie soldaten op straat, in de velden, rond huizen.

