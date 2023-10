Terugblik op 10 jaar Boost for Talents, 4 talentvolle jongeren uit kwetsbare milieus getuigen: “Zelfvertrouwen

De pas afgestudeerde productontwikkelaar Salma Yachchou, masterstudent geneeskunde Brenda Seplong, eerstejaars burgerlijk ingenieur Jian Han Li en Maneet Naheta, vijfdejaars secundair wetenschappen-wiskunde, leggen uit hoe Boost hun (studenten)leven heeft veranderd.

Terugblik op 10 jaar Boost for Talents, 4 talentvolle jongeren uit kwetsbare milieus getuigen: “ZelfvertrouwenTien jaar geleden nam de Koning Boudewijnstichting met Boost for Talents het initiatief om jongeren uit kwetsbare gezinnen tijdens hun schoolcarrière een boost te geven om zo hun slaagkansen in het hoger onderwijs en later op de arbeidsmarkt te vergroten. Op dit moment volgen ruim 800 jongeren het minimaal zes jaar durende Boost-traject. Lire la suite ⮕