Terreurverdachte ontkent betrokkenheid bij aanslag Brussel

Het federaal parket liet vorige week woensdag twee huiszoekingen uitvoeren in het onderzoek naar de terreuraanslag. Speurders vielen daarbij binnen op twee adressen in Tongeren en Tervuren. Daarbij werd een 43-jarige Tunesiër opgepakt, die volgens het federaal parket mogelijk in verband kan worden gebracht met het wapen dat werd gebruikt bij de aanslag op 16 oktober in Brussel.

De veertiger werd aangehouden en zit voorlopig in de cel. Hij verschijnt deze namiddag voor de raadkamer in Brussel, die moet oordelen over zijn verdere aanhouding. “Mijn cliënt ontkent elke betrokkenheid”, zegt Guylain Mafuta Laman. “Gezien het geheim van het onderzoek dat volop lopende is, kan ik niet meer zeggen. Maar mijn cliënt zal in de komende dagen de elementen à charge te hem weerleggen.

Bovenleiding valt op Eurostar-trein in Rotterdam, treinverkeer ondervindt hinderDoor een ongeval met een Eurostar-trein in Rotterdam is het treinverkeer tussen Brussel en Amsterdam verstoord. Infrabel waarschuwt voor vertragingen op het traject. Lire la suite ⮕

Brusselse procureur moet Franstalig zijnHet kernkabinet heeft een akkoord gevonden over de taalrol van de toekomstige procureur des Konings van Brussel, een functie die al meer dan negen jaar vacant staat. De verplichting dat het Brussels parket wordt geleid door een Franstalige blijft behouden. Lire la suite ⮕

Auto opgevist uit Zeekanaal, hulpdiensten ter plaatseAan de Westvaartdijk in Grimbergen is een voertuig in het Zeekanaal Brussel-Schelde aangetroffen. De hulpdiensten zijn ter plaatse, maar er is voorlopig geen sprake van slachtoffers. Lire la suite ⮕

Aanslag gepleegd tegen kantoorgebouw waar ook bekende advocatenkantoren huizen, daders laten boodschap achterOnbekenden hebben zondagnacht een aanslag gepleegd tegen een kantoorgebouw aan de Amerikalei in Antwerpen. De glazen inkomdeur raakte beschadigd. De daders lieten ook een boodschap achter met graffiti. In het gebouw zijn verschillende zaken gevestigd, waaronder ook enkele bekende advocatenkantoren. Lire la suite ⮕

