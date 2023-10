Tentoonstelling over ambachtelijke tapijten strijkt neer in voormalige kerk in Provinciestraat

ALS-patiënte Kirsten (54) kan buiten het ziekenhuis nergens terecht, maar weigert op te geven: “Ik heb wettelijk recht op leven”

Spontane staking bij De Lijn na nieuws over 280 jobs die moeten verhuizen: vandaag ernstige hinder verwacht in hele provincie Antwerpen Marianne Verhaert, de nieuwe first lady van Open Vld in provincie Antwerpen: “Mijn mama noemde mij ‘Jeanneke’. Ze bedoelde Jeanne d’Arc”Walter Damen beenhard voor De Croo over aanstelling nieuwe minister: “Waarover ben je dan nog niet eerlijk?”

Lire la suite:

gva »

Kunstenares Anita Fleerackers toont impressies van tentoonstelling in VenetiëKunstenares Anita Fleerackers uit Gierle (Lille) mocht onlangs deelnemen aan een belangrijke kunstbeurs in het Italiaanse Venetië. In haar thuisbasis op Hemeldonk geeft ze dit weekend een impressie van een aantal kunstwerken tijdens Terug uit Venetië. Lire la suite ⮕

Tentoonstelling Natuurfotografie is succesIn ’t Kristallijn in Mol loopt al twee weekends de tentoonstelling Natuurfotografie. Daarin stellen 17 fotografen van Natuurpunt hun beste werken van de voorbije jaren tentoon. Lire la suite ⮕

Pop-up Europa strijkt neer in buurgemeenten: “Allerlei activiteiten om EU dichterbij te brengen”Pop-up Europa strijkt van vrijdag 3 november tot en met vrijdag 15 december neer in Kasterlee en Lille. Tijdens die periode organiseren de provincie Antwerpen en de gemeentebesturen van Kasterlee en Lille allerlei gratis activiteiten om de Europese Unie (EU) wat dichter bij de inwoners te brengen. Lire la suite ⮕

Kunstenares Anita Fleerackers toont impressies van tentoonstelling in VenetiëKunstenares Anita Fleerackers uit Gierle (Lille) mocht onlangs deelnemen aan een belangrijke kunstbeurs in het Italiaanse Venetië. In haar thuisbasis op Hemeldonk geeft ze dit weekend een impressie van een aantal kunstwerken tijdens Terug uit Venetië. Lire la suite ⮕

Tentoonstelling Natuurfotografie is succesIn ’t Kristallijn in Mol loopt al twee weekends de tentoonstelling Natuurfotografie. Daarin stellen 17 fotografen van Natuurpunt hun beste werken van de voorbije jaren tentoon. Lire la suite ⮕

Voormalig Chinees premier Li Keqiang overledenDe voormalige Chinese premier Li Keqiang is op 68-jarige leeftijd overleden, melden Chinese staatsmedia. Li was premier van 2013 tot 2023. Lire la suite ⮕