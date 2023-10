Tentoonstelling Natuurfotografie is succes

Elke fotograaf stelt twee foto’s tentoon. De eerste foto is een vrij gekozen onderwerp met als beperking Europese natuur. De tweede foto is een macrofoto of dichtbij opname met als beperking de Belgische of Nederlandse Kempen.

Geïnteresseerden kunnen zaterdag 28 en zondag 29 oktober nog terecht in ’t Kristallijn, Blauwe Keidreef 3 in Mol-Rauw, telkens van 14 tot 17u.Er gelden dit jaar opnieuw verkeersmaatregelen in de dorpskern van Mol-Achterbos op 1 november. Wel is er dit jaar geen eenrichtingsverkeer.Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft de afvoercapaciteit hersteld in de fietstunnels onder de Molderdijk en Zuiderring in Mol. Dat moet wateroverlast bij hevige regenval voorkomen.

Wekelijks staat het bol van de actie in onze provincie, van eerste nationale tot vierde provinciale. In VOETBAL KORT ANTWERPEN verzamelen we alle korte voetbalberichten uit de hele provincie. …Projectontwikkelaar Silverline Development gaat bij de deputatie van de provincie Antwerpen in beroep tegen de geweigerde omgevingsvergunning voor het bouwproject op de site van Villa Flora in Mol. …De gemeente Mol schenkt 3.250 euro noodhulp uit het noodhulpfonds aan Marokko en Libië. headtopics.com

Verschillende gemeentelijke diensten van Mol zouden op apegapen liggen. De oorzaak hiervoor zou een doorgedreven reorganisatie van de werkvloer zijn, waardoor arbeiders en bedienden niet meer weten …afhaken voor doopsels, communies en kerkelijke begrafenissen. In Kapellen zegt An Luyten dat ze haar …

“Of ik ervan droom om later steracteur te worden? Nee, laat mij voorlopig maar gewoon in een garage werken. Ik sleutel liever aan brommers”, zegt Jarne Heylen (16) uit Retie. De leerling … ALS-patiënte Kirsten (54) kan buiten het ziekenhuis nergens terecht, maar weigert op te geven: “Ik heb wettelijk recht op leven” headtopics.com

Lire la suite:

gva »

Kunstenares Anita Fleerackers toont impressies van tentoonstelling in VenetiëKunstenares Anita Fleerackers uit Gierle (Lille) mocht onlangs deelnemen aan een belangrijke kunstbeurs in het Italiaanse Venetië. In haar thuisbasis op Hemeldonk geeft ze dit weekend een impressie van een aantal kunstwerken tijdens Terug uit Venetië. Lire la suite ⮕

Gemeentebestuur Mol schenkt noodhulp aan Marokko en LibiëDe gemeente Mol schenkt 3.250 euro noodhulp uit het noodhulpfonds aan Marokko en Libië. Dat heeft de gemeenteraad beslist tijdens de recentste raadszitting. Lire la suite ⮕

Duo gaat aan de haal met step en portefeuilleDe rechtbank veroordeelde twee twintigers uit Balen en Mol voor de diefstal van een elektrische step en een portefeuille in Mol. De jongemannen kregen elk een voorwaardelijke celstraf van 7 maanden. Lire la suite ⮕

Curieus Schelle herneemt dubbeltentoonstellingDe socio-culturele vereniging Curieus Schelle organiseert voor de derde maal een tentoonstelling van twee lokale hedendaagse kunstenaars. Het gaat om dezelfde tentoonstelling die in het voorjaar in extremis moest worden geannuleerd. Lire la suite ⮕

Reiniging afvoerbuis moet wateroverlast in fietstunnels vermijdenHet Agentschap Wegen en Verkeer heeft de afvoercapaciteit hersteld in de fietstunnels onder de Molderdijk en Zuiderring in Mol. Dat moet wateroverlast bij hevige regenval voorkomen. Lire la suite ⮕

Verkeersmaatregelen voor kerkhofbezoek Achterbos verlopen dit jaar andersEr gelden dit jaar opnieuw verkeersmaatregelen in de dorpskern van Mol-Achterbos op 1 november. Wel is er dit jaar geen eenrichtingsverkeer. Lire la suite ⮕