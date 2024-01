Tensions au Proche-Orient : l'ONU appelle à éviter une escalade

Le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres a demandé vendredi à 'toutes les parties' d’éviter 'une escalade de la situation dans l’intérêt de la paix et de la stabilité en mer Rouge et dans l’ensemble de la région'. Ces dernières vingt-quatre heures, les tensions se sont encore accentuées au Proche-Orient. Les craintes d’un débordement régional de la guerre à Gaza sont de plus en plus vives.

Selon un général américain, les Houthis ont tiré un missile anti-navire 'en riposte' aux frappes des Etats-Unis et du Royaume-Uni sur les positions du groupe rebelle au Yémen. Décryptage des derniers événements. Contexte Alors que la guerre fait rage dans la bande de Gaza, les Houthis lancent depuis plusieurs semaines des assauts contre des bateaux en mer Rouge. Ils visent des navires commerciaux ayant des liens avec Israël pour dénoncer l’offensive militaire israélienne contre le Hamas à Gaza. Les Houthis désignent les membres de la communauté zaydite, qui est chiite, et qui représente environ un tiers de la population du Yémen, majoritairement sunnit





