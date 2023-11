Tennis de table : retenez votre souffle, voici l’échange de l’année entre deux joueurs français

Attention apnée imminente, voici le point de l’année en tennis de table. Dans la rencontre opposant les deux joueurs Français Simon Gauzy et Felix Lebrun au WTT Champions de Francfort, les deux jeunes hommes ont réalisé un échange long de près de trente secondes et d’une trentaine de coups. Les échanges fusent, on peine à voir la balle.

Lebrun, proche de la table pendant tout l’échange est à la baguette mais Gauzy remet absolument tout et nous offre quelques coups vraiment spectaculaires. Les commentateurs britanniques de la rencontre peinent à retenir leur rire nerveux tant ils sont subjugués par l’échange. Et le public ne s’y trompe pas non plus en applaudissant vigoureusement les deux hommes.

