Tennis de table : on tient peut-être l’échange de l’année avec ce point de folie entre ces deux joueurs

Le tennis de table est un sport où les échanges peuvent être impressionnants et celui-ci sera à coup sûr dans les meilleurs de l’année ! Deux Français, Simon Gauzy (25e mondial) et Felix Lebrun (9e mondial) s’affrontaient lors du tournoi de Francfort. Dans le deuxième set, Felix Lebrun a une balle de set et une trentaine d’échanges s’ensuivent avec une intensité démesurée.

Felix Lebrun attaque à de nombreuses son adversaire qui défend parfaitement mais fini par perdre le point en envoyant la balle dans le filet.La nouvelle coqueluche du tennis de table français Felix Lebrun a tout de même fini par l’emporter trois sets à deux. Avec cette victoire, il devient 8e mondial et devient le premier européen au classement mondial.

VIDEO. Hiervoor gaat u best even zitten: waanzinnige rally in het tafeltennis ontneemt iedereen de ademOngelooflijk spectaculair, waanzinnig spannend en met een techniek om van te smullen. Dat is samengevat de rally tussen pingpongsterren Simon Gauzy en Felix Lebrun. De twee kwamen elkaar tegen in de 1/8ste van de WTT Frankfurt, met Lebrun als winnaar van de match. Gauzy kon zich troosten met winst van een adembenemend punt. Lire la suite ⮕

