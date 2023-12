Tempête Pia : mesures de sécurité prises sur la côte belge

Plusieurs communes côtières prennent des mesures de sécurité, l'Institut royal météorologique de Belgique (IRM) ayant émis un avertissement jaune pour du vent et des marées fortes. L'accès aux embarcadères et aux jetées est ainsi fermé à plusieurs endroits, tandis qu'il est à présent déconseillé de se balader sur certaines digues.La tempête Pia, qui balaie actuellement le nord-ouest de l'Europe, ne va pas épargner la Côte belge. On prévoit 7 Beaufort avec des rafales de 80 kilomètres par heure.

Une marée de tempête est également attendue jeudi soir, avec des niveaux d'eau élevés et de fortes vagues possibles. Les communes prennent donc leurs dispositions pour assurer la sécurité de la population. À Ostende, les deux brise-lames sont ainsi fermés aux promeneurs jusqu'à vendredi et les autorités déconseillent de circuler sur la digue, les quais et les jetées. À Nieuport, les deux jetées de Wester- et Oosterstaketsel sont également inaccessibles jusqu'à vendredi matin 8h0





