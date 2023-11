Tempête Ciaran : vigilance renforcée, la France se prépare à affronter des rafales pouvant atteindre 170 km/h,

Dès mercredi minuit et jusqu’à jeudi matin, trois départements côtiers (Finistère, Côtes-d’Armor et Manche) seront placés en vigilance rouge vent, soit le niveau maximal d’alerte, a annoncé Météo-France dans son premier bulletin mercredi matin.Les deux premiers sont également placés en vigilance orange pour « pluie-inondation » et « vagues-submersion ».

En deuxième partie de nuit, on observera la seconde phase de la tempête, « la plus forte », essentiellement sur la Bretagne et la Normandie, a-t-il indiqué, estimant que les rafales pourraient alors atteindre 170 km/h sur les caps les plus exposés.Face à cette tempête potentiellement dévastatrice, les autorités ont multiplié les appels à la prudence.Le ministre de l’Intérieur a annoncé que 3.

Tempête Ciaran : des rafales de vent jusqu’à 170 km/h attendues en Bretagne, avertissement jaune en Belgique jeudiL’Ouest de la France se prépare au passage de la tempête Ciaran. Météo France a placé trois départements bretons en... Lire la suite ⮕

La France se prépare à l’arrivée de la tempête Ciaran : le trafic TER sera interrompu jeudi dans quatreLe trafic ferroviaire sera interrompu jeudi « sur l’ensemble des lignes TER des régions Bretagne, Pays de la Loire, Normandie et Centre Val de Loire », a annoncé mardi la SNCF, en prévision de l’arrivée de la tempête Ciaran. Lire la suite ⮕

Code orange en France et au Royaume-Uni en raison de la tempête Ciarán : les prévisions annoncent des rafalesLa tempête Ciarán s’annonce comme un phénomène météorologique exceptionnel en Europe, avec des rafales de vent rarement observées sur le continent. Les autorités et les services météorologiques de la région se préparent à faire face à ses conséquences potentiellement graves. Lire la suite ⮕

La Belgique également frappée par la tempête Ciaran ? « Ce ne sera pas comme en France »Cette semaine, la France sera à nouveau touchée par une tempête. La Belgique sera-t-elle également impactée ? Lire la suite ⮕

Frankrijk en Spanje kondigen code rood af voor storm Ciarán: dit kunnen we bij ons verwachtenDonderdag in alle vroegte zal storm Ciarán ons land bereiken. Frankrijk en Spanje kondigden al een code rood af, in ons land zal in West-Vlaanderen een code oranje van kracht zijn. Wat mogen we precies verwachten? Lire la suite ⮕

Stormdepressie Ciarán waait over herfstvakantie: 'Donderdag rukwinden tot 100 km per uur verwacht'Donderdag reist stormdepressie “Ciarán” over West-Europa. Frankrijk en Engeland zetten zich schrap voor een zeer zware storm met windsnelheden tot 140 km/uur. Ook in België mogen we ons aan rukwinden verwachten, zegt weerman Bram Verbruggen. Lire la suite ⮕