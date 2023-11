Tempête Ciaran : premiers dégâts et un blessé dans le nord-ouest de la France (vidéos)

Seuls des dégâts limités ont été signalés jusqu’à présent et un blessé léger est à déplorer dans le Finistère, à Plouédern, suite à un accident de la circulation provoqué par une chute d’arbre, a précisé la préfecture.

« Les rafales de vent sont exceptionnelles sur la Bretagne et de nombreux records absolus sont battus » localement, indique Météo-France sur X (anciennement Twitter).Dans le Morbihan, la préfecture a indiqué que des rafales avaient atteint 164 km/h à l’île de Groix, 152 km/h à Belle-Ile et 147 km/h à Lorient.« Les rafales supérieures à 100 km/h s’étendent de la Vendée à l’Ouest Calvados en passant par la Sarthe.

