Tempête Ciaran : des rafales de vent jusqu’à 170 km/h attendues en Bretagne, avertissement jaune en Belgique jeudi

L’Ouest de la France se prépare au passage de la tempête Ciaran. Météo France a placé trois départements bretons en vigilance orange en prévision de la 'très forte tempête automnale' qui va frapper le quart nord-ouest de la France à partir de mercredi soir avec des rafales pouvant atteindre 170 km/h. Les trois départements placés en vigilance orange vent sont le Finistère, le Morbihan et les Côtes-d’Armor.

L’agence météorologique nationale évoque une 'très forte tempête automnale, d’une force probablement remarquable pour certains départements du nord-ouest du pays'. Après son passage en France, Ciaran devrait arriver jeudi en Belgique, affaiblie, mais l’IRM a toutefois placé tout le pays en vigilance jaune la nuit de mercredi à jeudi (dès 4 heures) et jusqu’à jeudi 23 heures.

La Belgique également frappée par la tempête Ciaran ? « Ce ne sera pas comme en France »Cette semaine, la France sera à nouveau touchée par une tempête. La Belgique sera-t-elle également impactée ? Lire la suite ⮕

La France se prépare à l’arrivée de la tempête Ciaran : le trafic TER sera interrompu jeudi dans quatreLe trafic ferroviaire sera interrompu jeudi « sur l’ensemble des lignes TER des régions Bretagne, Pays de la Loire, Normandie et Centre Val de Loire », a annoncé mardi la SNCF, en prévision de l’arrivée de la tempête Ciaran. Lire la suite ⮕

Code orange en France et au Royaume-Uni en raison de la tempête Ciarán : les prévisions annoncent des rafalesLa tempête Ciarán s’annonce comme un phénomène météorologique exceptionnel en Europe, avec des rafales de vent rarement observées sur le continent. Les autorités et les services météorologiques de la région se préparent à faire face à ses conséquences potentiellement graves. Lire la suite ⮕

Herfststorm Ciarán op komst: “Veel regen en felle rukwinden”Een blik naar buiten leert dat de herfst duidelijk in het land is. In de tweede helft van deze week krijgen we nog meer regen en wind, met dank aan de krachtige herfst­storm Ciarán. “Donderdag en vrijdag verwachten we felle rukwinden, en wellicht ook in het weekend”, zegt weerman Frank Deboosere. Lire la suite ⮕

Herfststorm Ciarán op komst: “Veel regen en felle rukwinden”Een blik naar buiten leert dat de herfst duidelijk in het land is. In de tweede helft van deze week krijgen we nog meer regen en wind, met dank aan de krachtige herfst­storm Ciarán. “Donderdag en vrijdag verwachten we felle rukwinden, en in het weekend wellicht nog meer van hetzelfde”, zegt weerman Frank Deboosere. Lire la suite ⮕

Herfststorm Ciarán op komst: ‘Veel regen en felle rukwinden’Een blik naar buiten leert dat de herfst in het land is. In de tweede helft van deze week krijgen we nog meer regen en wind, met dank aan de krachtige herfst­storm Ciarán. ‘Donderdag en vrijdag verwachten we felle rukwinden, en wellicht ook in het weekend’, zegt weerman Frank Deboosere. Lire la suite ⮕