Tempête Ciaran : de nombreuses interventions des pompiers en province de Liège, la province du Hainaut passe à

Ce jeudi, la dépression de tempête Ciarán conduira à un flux soutenu sur nos régions. Le vent atteindre une intensité de 5 à 7 Beaufort sur une grande partie du territoire, et 7 à 8 Beaufort à la côte.

En région liégeoise, les pompiers ont notamment été appelés à Jupille, Herstal, Neupré, Esneux et Tilff. En région hutoise, où les pompiers sont intervenus à Modave, Tinlot, Nandrin, Hamoir, Ouffet et Ferrière.VerviersLes pompiers de la zone VHP ont eu du travail cette nuit en région verviétoise.

Tempête Ciaran: les pompiers sont déjà intervenus à une centaine de reprises en province de LiègeLa tempête Ciaran souffle sur la province de Liège depuis quelques heures déjà, avec des rafales de vents atttendues... Lire la suite ⮕

Tempête Ciarán : la prudence est de mise en Belgique depuis 2h du matinCe mercredi, la tempête Ciarán se creuse sur l’Atlantique. Le cœur de la dépression se situe sur la Manche puis se... Lire la suite ⮕

La tempête Ciaran traverse la Belgique: de nombreuses interventions à travers le paysLa tempête Ciaran a commencé à souffler sur notre pays ce matin. L'IRM a lancé une alerte orange pour la côte et jaune pour le reste du pays, jusqu'à 23h ce soir. On prévoit des rafales comprises entre 70km/h sur l'est du pays et 110km/h sur l'ouest. Le pic de la tempête Ciaran est attendu entre midi et 14h. Lire la suite ⮕

Tempête Ciaran : premiers dégâts et un blessé dans le nord-ouest de la France (vidéos)La tempête Ciaran, qui s’est abattue sur l’ouest de la Bretagne puis le Cotentin au cours de la nuit de mercredi à jeudi, avec des rafales de vent records, va commencer à glisser vers l’ouest des Pays de la Loire et s’enfoncer davantage en Normandie. Lire la suite ⮕

Tempête Ciarán en Belgique : de nombreuses perturbations dans les trains sont annoncéesPratiquement aucun train P ne circulera jeudi aux heures de pointe tandis que certaines liaisons IC seront supprimées à... Lire la suite ⮕

