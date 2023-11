Tempête Ciarán sur la Belgique : c’est plus grave que prévu, le Hainaut passe aussi en alerte orange !

« Sur base de nouveaux calculs, on lance aussi une alerte orange pour le Hainaut et la Flandre Orientale car il y a une probabilité suffisante d’atteindre sur au moins 25 % de leurs territoires des rafales maximales entre 100 et 110 km/h », indique David Dehenauw sur Twitter.Voici l’alerte IRM mise à jour :« Aujourd’hui, la dépression de tempête Ciarán conduira à un flux soutenu de sud à sud-ouest sur nos régions.

Les rafales maximales se situeront entre 70 (dans l’extrême sud-est) et 90 km/h sur l’est du pays, entre 80 et 100 km/h sur le centre et entre 90 et 110 km/h sur l’ouest (Flandre Occidentale et une partie du Hainaut et de la Flandre Orientale).Des valeurs au-delà de ces intervalles seront ponctuellement possibles sous une averse. Ces conditions pourraient conduire à des dégâts.

– coupe du hainaut : Coupe du Hainaut féminine| Les filles d’Havinnes se sont battues commeFavorite, l’équipe d’Herseaux est passée à côté de son match face à Havinnes qui, de son côté, tient peut-être son match-référence Lire la suite ⮕

– coupe du Hainaut : Coupe du Hainaut | Péruwelz remporte l’affiche face à RansartPéruwelz a confirmé sa bonne passe actuelle en battant Ransart à domicile. Lire la suite ⮕

Tempête Ciarán : la prudence est de mise en Belgique depuis 2h du matinCe mercredi, la tempête Ciarán se creuse sur l’Atlantique. Le cœur de la dépression se situe sur la Manche puis se... Lire la suite ⮕

Tempête Ciarán en Belgique : de nombreuses perturbations dans les trains sont annoncéesPratiquement aucun train P ne circulera jeudi aux heures de pointe tandis que certaines liaisons IC seront supprimées à... Lire la suite ⮕

Tempête Ciarán : la prudence est de mise en Belgique dès 2 heures du matinCe mercredi, la tempête Ciarán se creuse sur l’Atlantique. Le cœur de la dépression se situe sur la Manche puis se... Lire la suite ⮕

La tempête Ciaran traverse la Belgique: de nombreuses interventions à travers le paysLa tempête Ciaran a commencé à souffler sur notre pays ce matin. L'IRM a lancé une alerte orange pour la côte et jaune pour le reste du pays, jusqu'à 23h ce soir. On prévoit des rafales comprises entre 70km/h sur l'est du pays et 110km/h sur l'ouest. Le pic de la tempête Ciaran est attendu entre midi et 14h. Lire la suite ⮕