Tempête Ciarán: pas de train entre Bruges et la côte, parcs et cimetières fermés à Liège ce jeudi

Aucun train reliant Bruges et la Côte ne circulera jeudi en raison des prévisions de tempête annoncées par l'Institut royal météorologique, a indiqué mercredi le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire. Sur le reste du réseau, la vitesse sera limitée à 80 km/h, ou 160 km/h pour les lignes à grande vitesse.

Dans la Cité ardente, les parcs et cimetières seront fermés dès mercredi soir et jeudi durant toute la journée. La foire fermée ? Jeudi matin, les autorités liégeoises se concerteront avec les forains pour examiner la possibilité d'ouvrir ou non les activités foraines durant la journée, en fonction de la situation météorologique.

En raison du passage prévu de la tempête Ciarán, le numéro d'appel d'urgence 1722 pour les dégâts causés par les tempêtes et l'eau a été activé. C'est ce qu'a annoncé mercredi le département de l'Intérieur du gouvernement fédéral.

En raison de l'alerte jaune émise par l'IRM et provoquée par l'arrivée de la tempête Ciarán, les parcs et autres espaces boisés seront fermés jeudi au public à Huy et Waremme, ont indiqué les autorités locales.

Door het aangekondigde stormweer ziet Sinterklaas zich genoodzaakt om zijn traditionele vroege aankomst in Wijnegem op donderdag 2 november aan te passen. "Ook voor Sinterklaas is veiligheid namelijk een topprioriteit", aldus schepen van Feestelijkheden Juul Liekens (N-VA).