Tempête Ciarán : aucun train ne circulera jeudi entre Bruges et la Côte à cause des vents violents attendus

Aucun train reliant Bruges et la Côte ne circulera jeudi en raison des prévisions de tempête annoncées par l'Institut royal météorologique, a indiqué mercredi le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.

Sur le reste du réseau, la vitesse sera limitée à 80 km/h, ou 160 km/h pour les lignes à grande vitesse. 'L'intention est de lever cette restriction de vitesse à partir de jeudi soir 18h00, si les conditions météorologiques le permettent', conclut Infrabel.

Stormdepressie Ciarán waait over herfstvakantie: 'Donderdag rukwinden tot 100 km per uur verwacht'Donderdag reist stormdepressie “Ciarán” over West-Europa. Frankrijk en Engeland zetten zich schrap voor een zeer zware storm met windsnelheden tot 140 km/uur. Ook in België mogen we ons aan rukwinden verwachten, zegt weerman Bram Verbruggen. Lire la suite ⮕

Code geel voor felle windstoten op donderdag door storm Ciarán: meerdere parken blijven dicht, lichtspektakelFelle windstoten zullen donderdag ons land, en dan vooral de kust, teisteren. De weerdiensten verwachten windstoten tot 100 kilometer per uur en lokaal mogelijk zelfs meer. Meerdere steden en gemeenten nemen daardoor maatregelen. Lire la suite ⮕

Frankrijk en Spanje kondigen code rood af voor storm Ciarán: dit kunnen we bij ons verwachtenDonderdag in alle vroegte zal storm Ciarán ons land bereiken. Frankrijk en Spanje kondigden al een code rood af, in ons land zal in West-Vlaanderen een code oranje van kracht zijn. Wat mogen we precies verwachten? Lire la suite ⮕

Frankrijk en Spanje kondigen code rood af voor storm Ciarán: dit kunnen we bij ons verwachtenDonderdag in alle vroegte zal storm Ciarán ons land bereiken. Frankrijk en Spanje kondigden al een code rood af, in ons land zal in West-Vlaanderen een code oranje van kracht zijn. Wat mogen we precies verwachten? Lire la suite ⮕

La tempête Ciaràn arrive chez nous: un avertissement jaune ce jeudi pour des rafales jusqu'à 100km/hUne alerte jaune au vent a été émise par l'IRM pour la journée de jeudi, à l'approche de la tempête Ciaràn. Lire la suite ⮕

La France se prépare à l’arrivée de la tempête Ciaran : le trafic TER sera interrompu jeudi dans quatreLe trafic ferroviaire sera interrompu jeudi « sur l’ensemble des lignes TER des régions Bretagne, Pays de la Loire, Normandie et Centre Val de Loire », a annoncé mardi la SNCF, en prévision de l’arrivée de la tempête Ciaran. Lire la suite ⮕