Tegen Cercle is het al van moeten voor Defour en KV Mechelen: “Druk is normaal na een 1 op 15”

Wat een ommekeer! Union gaat in laatste tien minuten op en over LASK Linz en springt zo naar tweede plek14:04De populariteit van El Clásico neemt af, zelfs bij superfan Pedro Elias: “Al heb ik onlangs wel iets zots gedaan: een tattoo ter ere van Maradona en Messi”Hij is voor tien maanden geschorst, maar Newcastle weet nog van niets: coach rekent dit weekend nog op Sandro Tonali

Aanvoerder Schoofs twijfelachtig voor KV Mechelen – Cercle Brugge, Konaté traint weer met de groepKV Mechelen moet het zaterdag tegen Cercle Brugge mogelijk zonder Rob Schoofs doen. De kapitein heeft last van de quadriceps en trainde amper mee de voorbije week. Mory Konaté sloot wel weer aan bij de groep. Of hij zaterdag inzetbaar is, moet nog beslist worden.

De Garage in Mechelen wordt 'Kunsthal'In de zoektocht naar extra ruimte voor de lokale academie, stelde de stad aanvankelijk voor om de ruimte van De Garage beschikbaar te stellen. De nakende sluiting stuitte op protest van kunstenaars en sympathisanten, die de centraal gelegen plek wilden behouden voor hedendaagse kunst.

Mechelen boven op Antwerpse Kamerlijst: na lijsttrekkers vult Open Vld ook andere plaatsen opNu Open Vld zijn Antwerpse lijsttrekkers kent, sijpelen meteen ook de andere kandidaten door. Wat daarbij opvalt: Bart Somers is nog niet uitgespeeld.

Kunsthal Mechelen promoot hedendaagse kunst: "Veilig onderkomen bieden voor vele stemmen en gezichten"Kunsthal Mechelen, zo heet de nieuwe werking voor hedendaagse kunst in de Dijlestad. De komende jaren strekt ze zich uit naar verschillende ruimtes, waaronder De Garage en de tentoonstellingszalen in het Cultuurcentrum.

Auteur Herwig De Lannoy beschrijft geschiedenis van Dijlestad dag per dag in 'Het Verhaal van Mechelen'De Mechelse auteur Herwig De Lannoy stelde vrijdag zijn nieuwste boek voor. In Het Verhaal van Mechelen beschrijft hij aan de hand van de dagen van het jaar de geschiedenis van de Dijlestad. Voor iedere dag zocht hij een noemenswaardig feit, gaande van gebeurtenissen in de Middeleeuwen tot de realisatie van de tangent.

Dieven slaan toe in auto en bestelwagenOp twee plaatsen in Mechelen hebben dieven toegeslagen in voertuigen.