Technisch directeur Inter komt nog eens terug op transfersaga rond Romelu Lukaku: “Er was een gebrek aan opvoe

01-11-23 13:26:00 gva

Piero Ausilio, de technisch directeur van Inter Milan, is nog eens teruggekomen op de hele transfersaga rond Romelu Lukaku in de zomer. Ausilio heeft het over een gebrek aan respect van Lukaku.