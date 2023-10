Taylor Swift mag zich miljardair noemen

Nog een maandje slapen en dan gaat Taylor Swift verder met het internationale luik van haar fameuze Era’s Tour. Die show – waarvan de concertfilm momenteel in de bioscoop loopt – heeft ervoor gezocht dat ze sinds kort miljardair mag noemen. Volgens het Amerikaanse persagentschap Bloomberg zou haar nettowaarde intussen op 1,1 miljard dollar (zo’n 1,04 miljard euro) liggen. Daarmee is ze een van de weinige muzikanten die haar fortuin verworven heeft enkel en alleen met muziekverkoop en concerten.

Fors rijker dankzij ‘oude’ muziek: hoe Taylor Swift de muziekindustrie te slim af is met heruitgaven van haar eerste albumsgelost. Een plaat die ze al in 2014 uitbracht, maar in een kwestie om de masterrechten opnieuw opneemt (zoals eerder al-zangeres genomineerd. Als ze er vijf meer wint dan Drake, dan breekt ze diens record van 29 Billboard-beeldjes.

Nieuw vak aan de UGent bekijkt Engelse literatuur door de ogen van... Taylor Swift: "Ik richt geen fanclub op"

