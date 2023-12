Taylor Swift élue 'Personnalité de l’année' par le magazine Time

L’auteur-compositrice-interprète américaine Taylor Swift a été sacrée 'Personnalité de l’année' par le prestigieux magazine Time. Elle succède au président ukrainien Volodymyr Zelensky. Pourquoi mérite-t-elle cette couronne tant convoitée en 2023 ? Réponse de Rudy Léonet dans La Semaine des 5 Heures.

L’annonce a fait grand bruit et pour cause, Taylor Swift est la première artiste à recevoir cette distinction honorifique du magazine Time, qu’il décerne depuis décembre 1927, 'pour le meilleur ou pour le pire'. En effet, les précédents lauréats sont presque tous issus, hommes comme femmes, du monde politique, économique ou scientifique. Bref, ce sacre appartient plus à la catégorie de Nobels que des Grammy Awards, récompense suprême de l’industrie musicale américaine. Alors pourquoi récompenser une artiste ? Sam Jacobs, le rédacteur en chef du célèbre magazine, justifie ce choix car ce qu’elle 'a accompli en 2023 est incommensurable', notamment en faveur des droits des femme





RTBFinfo » / 🏆 2. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.