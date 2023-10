Taxichauffeur die Zweedse supporters zag neergeschoten worden, getuigt: “Ik keek die terrorist in de ogen”

ALS-patiënte Kirsten (54) kan buiten het ziekenhuis nergens terecht, maar weigert op te geven: “Ik heb wettelijk recht op leven”

Spontane staking bij De Lijn na nieuws over 280 jobs die moeten verhuizen: vandaag ernstige hinder verwacht in hele provincie Antwerpen Rode Kruis ontslaat medewerkster asielcentrum Berlaar na kritische column: “Ik voel in elke vezel van mijn lijf dat we elke dag falen”Al Jazeera-journalist die zijn familie verloor in Israëlisch bombardement is dag later alweer live op antenne: “Mijn plicht om snel terug te keren”

Walter Damen beenhard voor De Croo over aanstelling nieuwe minister: “Waarover ben je dan nog niet eerlijk?” Peter Boeckx filmde voor ‘The sky is the limit’ een gezin dat beweerde miljonair te zijn, maar “er klopte iets niet” headtopics.com

Titelverdediger Jakob Ingebrigtsen bevestigt deelname aan het EK veldlopen in Brussel: "Ik hoop dat het vriestDe Noorse olympische kampioen op de 1.500 meter Jakob Ingebrigtsen heeft zijn deelname aan het EK veldlopen in Brussel op 10 december bevestigd. Dat liet de organisatie woensdag weten op Instagram.

Het personeel van de gemeente Zwijndrecht heeft op het middaguur het werk neergelegdZe deden die symbolische actie omdat ze radicaal tegen de fusieplannen met Beveren en Kruibeke zijn. Het personeel vreest voor de eigen werking en denkt dat er afvloeiingen komen als ze worden opgeslorpt in een groter geheel.

'Als Inno verdwijnt, heb ik echt een probleem, ik koop zowat al mijn kleren hier'Het laatste Belgische warenhuis staat te koop. Doorgewinterde fans vrezen voor de toekomst van hun vaste waarde. 'Inno is een stuk geschiedenis: als ze de naam veranderen, hoeft het voor mij niet meer.'

Jonge Japanse makers kiezen opnieuw voor oude technieken: 'Ik wil vooral het ambacht in stand houden'In Japan lopen ze niet al te hoog op met hun traditionele ambachten, waardoor die stilaan dreigen uit te sterven. Een paar jonge makers willen het tij keren: zij blazen de tradities nieuw leven in, met een frisse vormentaal.

Plus est en vous: push ik mijn kind om het beste uit zichzelf te halen?Zelf werd ze voortdurend uitgedaagd om hoog genoeg te mikken, onder het jezuïetenmotto 'plus est en vous'. Nu Marjan Justaert zelf kinderen heeft, vraagt ze zich af hoe hard ze moet pushen, en in welke richting.

Het krioelt (weer) van het leven in de Schelde: wat zwemt er allemaal?De zeeprik, de elft en deze week de houting. Het zijn allemaal verdwenen vissoorten die sporadisch weer opduiken in de Schelde. De rivier heeft een uniek ecosysteem, maar zit nog volop in het herstel.