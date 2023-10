Tandjuwelen terug van weggeweest. “In de jaren negentig kon je enkel een steentje plaatsen, nu creëer ik op ma

VOETBAL KORT ANTWERPEN. Forfait OHL B in het voordeel van Cappellen, T1 Steven Bastiaens vertrekt bij Zoersel

‘Bende van IGLO’ bekogelt bus van De Lijn met stenen op Linkeroever: “Chauffeurs voelen zich bedreigd” IN PROVINCIALE IS HET OOK PLEZANT. De omgekeerde Mario Götze van Punt-Larum en de verlosser van NoorseBedrijven in Antwerpse haven mogen 272 hectare aan braakliggend terrein ontwikkelen: “Dit is een doorbraak”

Wat vinden de gebruikers van de voetgangerstunnel? “De tunnel is de oplossing voor al mijn problemen” IN PROVINCIALE IS HET OOK PLEZANT. De Haaland van Olen United weet de goal weer staan, jubileum in Berg en Dal headtopics.com

Gemeentepersoneel van Zwijndrecht legde voor fusiestemming het werk neer en maakte menselijke ketting tegen “besparingen op personeel”De schatkamer van Vlaanderen: MAS brengt 100 topstukken samen in expo ‘Zeldzaam & Onmisbaar’

Antwerpse club door Voetbal Vlaanderen geschrapt en speler levenslang geschorst nadat scheidsrechter rake klappen kreeg Familie en vrienden nemen afscheid van Dylan (15), die verongelukte met crossmotor: “Hij heeft zijn veel te korte leven geleefd zoals hij het wilde”ALS-patiënte Kirsten (54) kan buiten het ziekenhuis nergens terecht, maar weigert op te geven: “Ik heb wettelijk recht op leven” headtopics.com

Werkdruk bij VRT NWS is erg hoog, zegt extern onderzoekDe werkdruk bij VRT NWS is erg hoog. Dat blijkt uit een extern onderzoek naar het welzijn van de medewerkers van de nieuwsdienst van de openbare omroep.

Malaise bij Lineas is slecht nieuws voor spoorambities van de haven: "Problemen in de hele sector"Spoorvrachtbedrijf Lineas probeert de paniek te bedaren na een alarmsignaal van minister van mobiliteit Georges Gilkinet. De problemen bij de grootste Belgische operator zijn typerend voor de hele sector: de doelstelling om het goederenvervoer over het spoor tegen 2030 te verdubbelen, lijkt verder weg dan ooit.

Van Tigchelt in Kamercommissie: fout bij parket had "niets te maken met onderbezetting"Volgens minister van Justitie Paul Van Tigchelt (Open VLD) is het feit dat het uitleveringsverzoek voor de Tunesische terrorist Abdesalem Lassoued bleef liggen op het Brusselse parket niet het gevolg van een tekort aan mensen en middelen. "Dat heeft niets te maken met onderbezetting, dit is een fout.

Man staat terecht voor reeks winkeldiefstallen bij supermarkt: "Het stelen ging verbazend vlot"Een man uit Willebroek riskeert een gevangenisstraf van twaalf maanden voor een reeks van zes winkeldiefstallen. Hij sloeg telkens toe in dezelfde supermarkt in Blaasveld (Willebroek) en ging onder meer aan de haal met flessen alcohol, tabak en schoonheidsproducten.

Minister Verlinden ziet geen 'nalatigheden' bij politie in zaak-LassouedNieuws, opinie en duiding

Malaise bij parket Brussel sleept al jaren aanHet uitleveringsverzoek voor de Tunesiër die vorige week twee Zweden neermaaide, lag stof te vergaren in een kast van het Brusselse parket. De fout is symptomatisch voor een dienst die al jaren slecht in zijn vel zit.