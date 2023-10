Take Over: jongeren denken mee na over de stad

Wil je ook je stem laten horen? Je kan nog aansluiten bij de volgende sessie over het nachtleven op 6 november.

Jonge koppels ontdekken meer dan trouwjurken, catering en floristen op Huwelijksbeurs in Antwerp ExpoMagazijn omgetoverd tot griezellabyrinth: Pullse Spookhuis dubbel zo groot dit jaarMinister Verlinden: “Als burgemeester De Wever zegt dat er niets gedaan is voor Antwerpen, is hij een aantal zaken vergeten”

‘Armoede, zedenschandalen en een krakende gezondheidszorg: het VK is een land op zijn tandvlees’Het is de vraag die me het vaakst gesteld wordt. Als er na een lezing over leven en lijden in het VK (de clue zit in de titel) handen de lucht ingaan, zit Lire la suite ⮕

‘Een slaapprobleem kun je nooit oplossen in één consultatie’Je ligt elke nacht urenlang wakker of staat stijf van de stress en je besluit naar de huisarts te gaan. Wat mag je van zo’n consultatie verwachten, nu steeds duidelijker wordt dat veel slaap- en kalmeermiddelen verslavend en risicovol zijn? Wij gingen langs bij drie huisartsen die liever geen pillen voorschrijven. Lire la suite ⮕

Wilde achtervolging vanuit Nederland eindigt in Antwerpen: SRT rijdt verdachte klemHet snelleresponsteam van de Antwerpse politie heeft vrijdagnacht een wagen klemgereden in het Antwerps havengebied. Dat gebeurde op vraag van de Nederlandse politie, na een wilde achtervolging. De verdachte werd uiteindelijk gearresteerd. Hij had geen rijbewijs, maar wel cannabis op zak. Lire la suite ⮕

Guido (69) was uitbehandeld, nu is hij kankervrij dankzij nieuwe therapie van UZ AntwerpenUitbehandeld. Dat kreeg Guido Wouters (69) uit Lommel in 2020 te horen nadat hij vijf jaar tegen lymfeklierkanker had gevochten. Tot hij kon deelnemen aan een veelbelovende studie in het UZ Antwerpen. “Na een maand waren de vlekken op de scan voor 85 procent weg, nu is er niets meer te zien. Lire la suite ⮕

Minister Demir ziet bruisende toekomst voor kasteel waar grootmeester ooit woonde en werkte: “Vanaf 2030 wordtHet Rubenskasteel in Elewijt (Zemst) wordt een bruisende plek met een belevingspark en -centrum gewijd aan Rubens, meeting- en congresfaciliteiten, een brasserie, een gastenverblijf en vergaderruimtes voor lokale verenigingen en ondernemingen. Lire la suite ⮕

Arbeider overleden nadat hij kraan op zich krijgt in haven van AntwerpenIn de haven van Antwerpen is zaterdagmorgen een arbeider overleden nadat hij een deel lading op zich kreeg. Lire la suite ⮕