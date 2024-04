Taiwanse soldaten in paraatheid na Chinese drone provocaties

De soldaten op een van de kleinere eilanden van Taiwan zijn in staat van paraatheid na Chinese provocaties met drones. Dat heeft het Taiwanese leger dinsdag gemeld in een verklaring. Het leger heeft zijn soldaten op het eiland Erdan gevraagd om “hun waakzaamheid te verhogen” als reactie op “provocaties door Chinese internetgebruikers die vaak gebruik maken van drones”. Het eiland bevindt zich op slechts vijf kilometer van de Chinese kust en maakt deel uit van de eilandengroep Kinmen.

Taiwan leeft onder een constante dreiging dat China het eiland zal aanvallen. Peking beschouwt Taiwan, dat de facto autonoom bestuurd wordt, namelijk als een Chinese provincie en heeft de voorbije jaren de politieke en economische druk op Taiwan stelselmatig verhoogd. Naast de bijna dagelijkse dreiging van de Chinese luchtmacht en marine voor de kust van het eiland, heeft Taiwan ook te kampen met ongeïdentificeerde civiele drones die de troepen in de gaten houden en lastigvallen

